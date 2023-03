Esta es la condición que pone Keanu Reeves para hacer 'Speed 3'

En 1994, Jack Traven fue uno de los primeros papeles de Keanu Reeves como héroe de acción. En Speed, el guionista Graham Yost había concebido a este agente de Los Ángeles como un “fanfarrón inconformista”, pero Reeves no se sentía cómodo con eso y pidió al guionista no acreditado (un tal Joss Whedon) que lo cambiara. El personaje pasó a ser “el tipo educado que intenta que no maten a nadie”.

Y el tipo, concretamente, que se veía envuelto con Sandra Bullock en una vertiginosa peripecia al lidiar ambos con un autobús que, si bajaba la velocidad de 80 kilómetros por hora, explotaría. Speed fue un gran éxito en taquilla para Jan de Bont, pero Reeves no quiso volver de cara a Speed 2 (Bullock y De Bont sí, pasando la aventura a ambientarse en un barco y a ser masacrada por la crítica), y desde entonces ha habido rumores periódicamente sobre la posibilidad de una tercera entrega.

Bullock ha bromeado sobre ello, mientras que De Bont dice que si el reparto está disponible por él encantado. Ahora le toca pronunciarse a Reeves, que estos días promociona John Wick 4 (estreno este 24 de marzo). Reeves, pese a negarse a aparecer en Speed 2, no cierra la puerta a Speed 3. Simplemente pone una condición. “Por supuesto que volvería”, asegura. Siempre que hubiera “una gran historia, un gran guion”.

De un tiempo a esta parte, Reeves no ha puesto reparos a volver en franquicias que en su momento le dieron la fama. Más allá de John Wick (que en teoría se tomará un descanso tras la cuarta parte), Reeves ha vuelto recientemente a la saga de Las aventuras de Bill y Ted y por supuesto a Matrix, estrenándose Matrix Resurrections a finales de 2021.

