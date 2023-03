Después de 'John Wick 4' la saga se tomará un descanso

Con el Capítulo 3 de John Wick la saga que protagoniza Keanu Reeves tuvo su pico de aceptación popular, y quizá por ello Lionsgate quiso afrontar con más ambición los siguientes compases de la franquicia. Mientras se coordinaba para desarrollar una futura miniserie (The Continental, basada en el personaje que encarna Ian McShane), el plan pasó por rodar la cuarta y quinta entregas de John Wick de forma simultánea. La idea era que la historia concluyera en John Wick 5.

Este 24 de marzo se estrena John Wick 4, y hace meses que sabemos que el plan de Lionsgate no prosperó. Según explicó su director Chad Stahelski fue por “intención del propio estudio”, así que John Wick 5 aún no ha empezado a rodarse. Ahora mismo, de hecho, Stahelski y su equipo planean tomarse un descanso según se estrene John Wick 4. “Yo no soy de esos directores o productores que lo enfocan en plan ‘sí, supongo que haré cinco’, ni lo voy a dar por hecho”, contaba Stahelski.

“Sigo pensando que la primera película de John Wick fue una tontería. La hicimos como una pequeña propuesta de acción, algo divertido que nos gustaría ver”. Esta misma ligereza se percibe en unas declaraciones que ahora recoge The Hollywood Reporter, sobre la decisión de Stahelski de hacer una pausa tras John Wick 4, postergando indefinidamente aquella quinta película. “Keanu y yo nos plantamos por el momento, vamos a darle un descanso a John Wick”, afirma Stahelski.

No significa que la historia principal haya acabado. “Estoy seguro de que el estudio tiene un plan. Si a todo el mundo le encanta y los fans se vuelven locos, solo será un minuto de tranquilidad”, apunta Stahelski, y traza un boceto de sus próximos meses. La costumbre con John Wick es que cada película se estrene más tarde en Japón, y Stahelski supone que pasará lo mismo en la cuarta. “Siempre es como tres meses después”.

“Si esta vez sucede lo mismo estrenaremos la película en septiembre. Keanu y yo iremos a Tokio, nos sentaremos en el bar del hotel Imperial anotando algunas ideas en servilletas y con un par de whiskies. Si esas ideas son buenas, tal vez hagamos una película”. Así que con la calma. Stahelski y Reeves seguirán embarcados en John Wick tras la cuarta entrega; simplemente habrá que esperar algo más para la siguiente.

