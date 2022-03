Esperanza Pedreño, Cañizares en 'Camera Café': "No es fácil bregar con los prejuicios que la gente se forja sobre ti interpretando un personaje así"

¿Qué supuso Camera Café, la serie, en tu vida y en tu carrera?

No es fácil bregar con los prejuicios que la gente se forja sobre ti interpretando un personaje así y no me refiero a la gente de la profesión la cual siempre me ha demostrado su cariño hacia este trabajo, aunque cuento con que los que deciden, no saben bien dónde encajarme.

A mí me gustaría trabajar más de lo que trabajo. Creo que hay un camino por explorar en el mundo de la creación para actrices como yo que está muy poco transitado y donde yo me muevo como pez en el agua y que tiene que ver con la comedia física, el trabajo con los objetos, los recorridos y la proxémica.

En cuanto a la gente que no es del medio, tengo que tener cuidado con las personas que demuestran cierta tendencia a la estafa.

¿Cuál es tu recuerdo favorito de aquellos años?

Desayunar un sándwich mixto con Arturo [Valls] y [Carlos] Chamarro nada más llegar a Telecinco. Nos iba la vida en ello.

¿Por qué crees que tuvo tanto éxito Camera Café y caló tanto entre los espectadores?

Porque los guiones eran buenísimos.

¿Qué es lo más gracioso que te han dicho por la calle sobre tu personaje o la serie?

Quizá no sea gracioso: "Yo también era una payasa pero mis tiempos eran otros".

¿Qué es lo que más te gusta de Cañizares, tu personaje?

Trabajo tranquila, sin presión. No sé si es el entorno, el vestuario o el personaje en sí. Interpretar a Cañizares es un ejercicio de libertad porque siendo un rol definido dentro del grupo en cualquier momento puede sorprender.

¿Qué pensaste cuando te propusieron Camera Café, la película?

Tengo la inmensa suerte de ser una pieza clave de este proyecto. Fuera como fuese no me planteaba no estar en él. Hay que felicitar a Arturo Valls por su empeño en sacar esta película adelante y por el riesgo que ha asumido.

¿Cómo fue el reencuentro del reparto tantos años después?

Tenemos ganas de seguir currando juntos y de vernos más.

¿Qué sentiste al volver al pasillo de la máquina de café?

Vacío no es igual, los colores varían para adaptarse a la estética de los otros espacios. Cuando empieza el desfile de personajes se siente la emoción del plano. Lo que nos llenó de alegría a los actores fue ver el plano en el combo.

¿Era la oficina cómo te la habías imaginado?

No exactamente. Tiene un toque retro que la hace más amable de lo que imaginaba. Sin embargo el baño es mucho más inhóspito de lo que pensé. Parecía un refugio en la serie, pero no.

¿Fue fácil volver a encarnar a tu personaje?

Fue un sueño para mí y el resultado es un sueño.

¿Habías conservado algo de tu personaje?

Sí, una horquilla de Mafalda. La llevé al rodaje y se nos rompió porque Mafalda estaba cabeza abajo y se empeñaron en darle la vuelta. En cualquier caso no hizo falta. María Araujo era jefa de vestuario también en la serie e iba bien armada de complementos. Ya demostró en la serie que su trabajo es impecable y aquí lo vais a poder disfrutar de nuevo.

Ernesto Sevilla comentaba que había tenido que dirigiros muy poco, ya que todos conocíais vuestros personajes muchísimo más que él. ¿Cuánto aportaste en el rodaje?

Yo aporté lo mismo que aportaba en la serie. El equipo que no estaba en la serie fue el que sumó su talento y la visión cinematográfica que tiene ahora el proyecto de Camera café, así que creo que nos han aportado más ellos a nosotros. Esto es como la buena música, que admite fusiones.

¿Cómo describirías a Ernesto Sevilla como director?

No va a parar de trabajar como director de cine. Realmente el bombazo de esta peli es él.

