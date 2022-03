“Ese traje apesta”: Charlie Cox arremete contra el Daredevil de Ben Affleck

A tres años de la cancelación de Daredevil, el superhéroe de Charlie Cox tiene más vida que nunca. Es cierto que la magnitud del proyecto Disney+ provocó la cancelación de la serie de Netflix y de todas las cabeceras de Defenders vinculadas, pero la cúpula de Marvel acabó preparando su regreso. De forma que a finales de 2021 sus personajes han vuelto por dos vías: Vincent D’Onofrio retomando a Kingpin por sorpresa en Ojo de halcón, y Cox haciendo lo propio con Matt Murdock en un aplaudido cameo de Spider-Man: No Way Home. Cox ha explicado que aún no hay planes definitivos de cómo podría continuar este regreso, pero está dispuesto a seguir con el personaje hasta el final.

Es por ello que ha empezado nuevamente a recorrerse las convenciones de fans, rodeado del entusiasmo correspondiente a la mejor versión de Daredevil que se ha visto nunca. En detrimento, claro, de aquella primera película de 2003 que protagonizó Ben Affleck y dirigió Mark Steven Johnson. Aunque no han faltado quienes la reivindiquen desde entonces, Daredevil fue masacrada por la crítica y es comúnmente considerada como una de las peores películas de superhéroes de las últimas décadas, a cuenta de un reparto delirante que encabezaba Colin Farrell como Bullseye (sobreactuando por los cómics antes de hacerlo con The Batman), seguido de Jennifer Garner y Michael Clarke Duncan.

A Cox tampoco le gusta especialmente esta película, como dejó claro durante la Middle East Film & Comic Con celebrada recientemente en Abu Dhabi. Según recoge People, el actor confesó que “la vio una vez y luego quiso ir y hacer lo suyo”. “No me encanta. Siento que la película quiso hacer demasiado y fue un poco confusa a nivel de tono”, explica. “Tenían a todos en esta película. Tenían a Kingpin, a Elektra, a Karen Page, a Foggy. Estaba saturada, y son dos horas. Eso fue parte del problema”. Aún así, Cox admite que sí le convenció la interpretación de Affleck, previo a volver como Batman en las películas de Zack Snyder.

“Ben Affleck hace un muy buen Matt Murdock, me gusta su Matt”. Aunque nunca pudo sobreponerse a su uniforme. “¡Ese traje apesta!”, exclamó. Daredevil fue una adaptación marvelita muy anterior a que Marvel Studios desarrollara su aclamado universo cinematográfico, dejando al mínimo las locuras inclasificables estilo el film de Steven Johnson. Cox es consciente, y por eso se muestra cómodo trabajando en su seno pase lo que pase. “Soy tan fan de todo lo que ha hecho hasta ahora que no lo subestimaría en absoluto. Así que si quisieran hacer una versión más adulta de Daredevil, les apoyo para que encuentren un modo de hacerlo que esté en consonancia con lo que ya hemos hecho”.

