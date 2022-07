"Es un secuestro": el cineasta Jafar Panahi es condenado a seis años de cárcel en Irán

Hace algunos días fueron arrestados en Irán Mohammad Rasoulof, cineasta que en 2020 ganara el Oso de Oro en Berlín por La vida de los demás, y Mostafa Al-Ahmad, activista y documentalista. Las autoridades les trasladaron a una prisión de paradero desconocido, de forma que este 11 de julio Jafar Panahi, otra figura principal de la cinematografía iraní, se desplazó a la oficina del fiscal en Evin para informarse del destino de sus compañeros y protestar por la detención. Panahi preguntó por las condiciones del cautiverio y por una fecha en la que pudieran ser liberados, pero por toda respuesta los guardias le informaron de que tenía una pena de prisión pendiente, arrestándole ahí mismo.

Hoy sabemos, a través de medios como la BBC, que el autor de Taxi Teherán ha sido condenado a seis años de cárcel. Así lo ha declarado su esposa, Tahereh Saeedi, que alerta de las irregularidades de su detención. “Jafar tiene derechos como ciudadano. Existe un proceso. Para encarcelar a alguien hay que citarlo primero, pero encarcelar a alguien que está protestando fuera de la cárcel plantea muchas dudas. Esto es un secuestro”. Panahi ha sido internado en una celda junto a otros recursos, y Saeedi puede visitarle periódicamente para llevarle su medicación. Entretanto, el paradero de Rasoulof y Al-Ahmad sigue siendo desconocido, y la sociedad de Irán es presa de la agitación.

Las detenciones tienen lugar en el marco de las protestas por lo ocurrido en Abadan el 23 de mayo. Ese día se derrumbó un edificio, la Torre Metropol, muriendo en consecuencia 41 personas. El accidente puso el foco sobre la corrupción en el régimen de Alí Jamenei, así como las irregularidades que se habrían dado en la construcción del Metropol, en tanto a las conexiones del gobierno con empresarios y a tácticas para manipular la opinión pública tan indignantes como la colocación frente a los medios de supervivientes falsos, que vendieran un relato concreto. “La gente está dispuesta a protestar por cualquier motivo debido al malestar general, pero este es bastante bueno”, declara a IndieWire otro cineasta, Mani Haghigi, sobre las protestas que se dieron a continuación.

Rápidamente se organizaron manifestaciones exigiendo responsabilidades al gobierno, y la violenta represión policial de la que fueron objeto motivó que Rasoulof y Al-Ahmad impulsaran la publicación de una carta, firmada por 70 miembros de la comunidad artística de Irán, que criticaba duramente a la gestión de Jamenei. Previamente esta ya había conducido al arresto del exviceministro Mostafa Tajzadeh, muy crítico con el régimen, mientras se iba desarrollando una intensa crispación social junto al temor a las represalias. “Podrían venir a por todos nosotros”, declaran desde el colectivo de cineastas iraníes.

Es lo que ha conducido al arresto de Rasoulof y Al-Ammad, del que dieron cuenta los socios del primero, los productores Kaveh Farnam y Farzad Pak. “El viernes 8 de julio Mohammad Rasoulof y Mostafa Al-Ahmad fueron detenidos en sus casas en un ataque coordinado bajo falsos pretextos, y trasladados a un lugar desconocido”, proclamaron a través de su sello, Kino Lorber. “Condenamos a las autoridades su desprecio de los derechos humanos y las libertades civiles básicas, así como su represión a los cineastas comprometidos e independientes, y exigimos la liberación inmediata de nuestros colegas. Pedimos el apoyo de artistas del mundo para la liberación de los cineastas encarcelados”.

Gracias a ellos Panahi se enteró de lo ocurrido, y decidió acudir a instancias policiales donde fue arrestado sin previo aviso. Como en el caso de Rasoulof, distaba de ser la primera vez.

Fotograma de 'El círculo'

El historial de Panahi

Rasoulof y Al-Ahmad habían sido acusados de “incitar a los disturbios y perturbar la seguridad psicológica de la sociedad”; cargos a los que Panahi no es ajeno. Sus primeros problemas con la justicia iraní datan de 2001, al poco de que El círculo ganara el León de Oro en el Festival de Venecia. Luego de conseguir nuevos honores internacionales con Sangre y oro (Premio del Jurado en Cannes) o el documental Esto no es una película, el cineasta fue arrestado en 2010 junto a Rasoulof por apoyar protestas durante las elecciones presidenciales, siendo acusado de “propaganda contra el sistema”. Panahi fue condenado a seis años de prisión para dos meses después quedar en libertad bajo fianza.

Entonces el régimen le había prohibido tanto abandonar el país como seguir haciendo películas durante los próximos 20 años. Panahi, tal y como pasó con Rasoulof, se las apañó para seguir rodando gracias a producciones encubiertas, y en este contexto lanzó Taxi Teherán, ganando el Oso de Oro del Festival de Berlín en 2015. Luego Tres caras, en 2018, obtuvo el premio a Mejor guion en Cannes, y en plena pandemia del formó parte del proyecto colectivo The Year of the Everlasting Storm, aportando un corto junto a Antony Chen y Laura Poitras. También ha tenido tiempo de volver al largometraje con No Bears, que es de hecho el film que tenía previsto estrenar en los próximos meses.

No Bears llegaría al circuito de festivales en los próximos meses, y por ahora tendrá que hacerlo con su autor en la cárcel. Su arresto ha causado la repulsa internacional, destacando la reacción de Cannes (que, además de darle el premio a Mejor guion a Taxi Teherán, invitó a Panahi a formar parte del jurado en 2010). “El Festival condena enérgicamente estas detenciones, así como la ola de represión en Irán contra sus artistas. El Festival pide la liberación inmediata de Mohammad Rasoulof, Mostafa Al-Ahmad y Jafar Panahi”, declaran desde el certamen.

“También desea reafirmar su apoyo a todos aquellos que en el mundo son objeto de violencia y represión. El Festival seguirá siendo un refugio para los artistas de todo el mundo y estará sin descanso a su servicio para transmitir sus voces alto y claro, en defensa de la libertad de creación y expresión”. Otros festivales como Berlín y Venecia se han unido en esta iniciativa, mientras la agitación política aumenta en Irán y hay quien critica el silencio al respecto de Asghar Farhadi, principal cineasta del país, hoy acusado de haber plagiado el guion de Un héroe.

