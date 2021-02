¿Es ‘Spider-Man: No Way Home’ la última película del contrato de Tom Holland con Marvel?

Esta semana supimos por fin, luego de unos cuantos troleos, cuál era el título oficial de la tercera aventura de Tom Holland en solitario como el trepamuros de Marvel. Este era Spider-Man: No Way Home, y aunque los rumores que rodean el proyecto maticen lo de “en solitario” (podríamos estar ante un crossover arácnido de antología gracias al multiverso), el caso es que una vez confirmada la película podemos volver a preguntarnos con inquietud qué ocurrirá en el futuro con el personaje de Holland. Ya que, como el mismo actor ha confirmado durante una entrevista, Spider-Man: No Way Home supondría el último título que contempla su contrato con Marvel Studios.

Dicho contrato está sujeto a unas limitaciones inexistentes en otros personajes de la factoría, pues Spider-Man sigue siendo propiedad de Sony Pictures, y esto ya ha conducido a conflictos en el pasado. Holland, que estrenó ayer Cherry en Apple TV+ (sin toparse con unas críticas muy entusiastas pese a lo mucho que prometía la primera película dirigida por Joe y Anthony Russo tras Vengadores: Endgame), ha hablado recientemente con Collider, y revelado que No Way Home sería “la última película de mi contrato”. “Ahora bien, siempre he dicho que si me quieren de vuelta estaré en un abrir y cerrar de ojos. Adoro cada minuto de ser parte de este mundo maravilloso”, señalaba.

“Este personaje ha cambiado mi vida a mejor, soy tan afortunado de estar aquí. Si quieren que vuelva, volveré, y si no me alejaré siendo una persona muy feliz por haber formado parte de este viaje”. Sin embargo, hay que valorar con cuidado las palabras de Holland, puesto que los nuevos términos del contrato renegociado por Marvel y Sony hace casi dos años contemplaban una tercera película principal y “un futuro film de Marvel”, al que Holland no ha hecho mención alguna. Teniendo en cuenta que para No Way Home está confirmada la presencia de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, ya hay quien especula con que ese futuro film sería Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a estrenarse el 25 de marzo de 2022.

Más allá de este misterioso futuro film, el conflicto entre Disney y Sony nos dio un susto lo bastante fuerte en 2019 como para examinar con cuidado la evolución entre ambos estudios. “Tal y como lo entiendo el acuerdo entre los dos estudios ya ha ocurrido, y no creo que se quieran meter en los mismos problemas que cuando íbamos a hacer… ¿fue Spider-Man 2?”, apuntaba Holland. “Lejos de casa ya se había estrenado cuando tuvieron lugar esos desacuerdos entre Sony y Marvel. Creo que los dos estudios lo han arreglado, y no creo que vuelva a ser un problema. Dicho esto, solo soy un actor que recibe unas cuantas llamadas durante el proceso”.

“Creo aún así que les gusta trabajar juntos y han encontrado un método beneficioso para ambos… y yo soy solo como un niño en medio, viendo a sus padres tener una discusión”. En efecto, poco después del estreno de Spider-Man: Lejos de casa la permanencia de Spider-Man en el MCU pendió de un hilo, pero las negociaciones llegaron a buen puerto y la maquinaria de Kevin Feige obtuvo permiso para utilizar al personaje al menos hasta en dos ocasiones más. Una vez se estrene Spider-Man: No Way Home (con fecha para este 17 de diciembre) y el siguiente film, ¿qué ocurriría con Spider-Man? Marvel podría volver a negociar para que apareciera en más películas fuera de la “trilogía principal”, como antes hicieran Iron Man y el Capitán América…

… o bien el trepamuros de Holland recalaría en el universo cinematográfico que está construyendo Sony, amparándose en títulos como Venom y la futura Morbius (así como la secuela de la primera, por subtítulo Habrá matanza). Al margen de lo ocupado que pueda estar Holland en los próximos años (sobre todo si la Uncharted que protagoniza también para Sony da pie a una franquicia), no existen impedimentos para que interprete a Spider-Man todas las veces que le dé la gana. Otra cosa es que esto pueda ocurrir en el MCU, claro.