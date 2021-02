Tom Holland niega que Tobey Maguire o Andrew Garfield salgan en 'Spider-Man 3'. ¿Nos lo creemos?

Tom Holland, te lo vamos a decir sin rodeos y con todo el cariño del mundo: eras mucho más divertido cuando se te escapaban spoilers del MCU. El (¿ex?) bocazas oficial de Marvel (junto con Mark Ruffalo) está inmerso en el rodaje de Spider-Man 3, una locura ambiciosa y demencial que podría superar a cualquier multiverso superheroico hasta ahora.

Holland será uno de tantos en esta concurrida aventura, en la que nos reencontraremos con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), en la que Jamie Foxx y Alfred Molina volverán a dar vida a Electro y Doctor Octopus, y hasta se podrían pasar los ex-trepamuros Andrew Garfield y Tobey Maguire.

El actor británico, sin embargo, acaba de asegurar en una entrevista a Esquire que los otros Peter Parker no participarán en la película. “No, no, no van a aparecer en este filme", ha afirmado: "A menos que me hayan ocultado la información más gorda, y creo que es un secreto demasiado grande como para que me lo escondan. Pero, por ahora, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo".

No sería de extrañar que Holland simplemente estuviera tratando de mantener la sorpresa en secreto. En esa misma entrevista, bromea con lo siguiente para mantener el misterio sobre la trama: "No tengo ni idea de sobre qué va y llevamos ocho semanas rodando".

Desde luego, con las incorporaciones de Foxx y Molina confirmadas, no sería descabellado que Garfield y Maguire terminen sorprendiendo a los fans en Spider-Man 3. Ahora que la Fase 4 busca ser inesperada y abrirse al multiverso marvelita, todo es posible (hasta un X-Men se cuele en Bruja Escarlata y Visión).

En cuanto a la tercera parte de la saga arácnida dirigida por Jon Watts, poco más ha trascendido sobre el argumento, más allá de las especulaciones sobre que el protagonista tendrá que huir después de que Mysterio (Jake Gyllenhaal) haya desvelado su identidad y lo haya acusado de asesinato. Esperamos ver más de J. Jonah Jameson, mítico editor del Daily Bugle (e iracundo jefe de Peter Parker en los cómics) con los rasgos de J.K. Simmons. El 17 de diciembre saldremos de dudas.