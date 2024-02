¿Es realmente el tráiler de 'Deadpool y Lobezno' el más visto de la historia?

Se da el caso de que en 2024 el Universo Cinematográfico de Marvel estrena una única película, y que sus lanzamientos previos a ella no han convencido a nadie. Hablamos de Invasión secreta y The Marvels en Disney+ y salas de cine respectivamente, a los que les ha tocado ejemplificar una suerte de fondo para la maquinaria de Kevin Feige con malísimas críticas, presupuestos desmedidos y una audiencia que no responde. De ahí que, no puede ser de otro modo, haya grandes expectativas depositadas en Deadpool y Lobezno.

Se trata de la tercera entrega de Deadpool, que sigue protagonizando Ryan Reynolds volviendo a colaborar en este caso con su socio en Free Guy y El proyecto Adam, el director Shawn Levy. Va a suponer la entrada oficial del Mercenario Bocazas en el Universo de Marvel luego de que las anteriores películas (al igual que ocurría con X-Men) fueran auspiciadas por Fox, pero ese no es el único elemento de interés. Está el hecho, claro, de que Deadpool coprotagonizará la película con el Lobezno de Hugh Jackman: ese de quien creímos habernos despedido en Logan. Por muy mal que esté el Universo de Marvel, Deadpool y Lobezno lo tiene todo para arrasar, y justo de eso quiere convencernos Disney.

Durante la pasada Super Bowl la Casa del Ratón publicó el primer tráiler de Deadpool y Lobezno, trayendo de vuelta el humor meta del personaje de Reynolds mientras, curiosamente, a Jackman solo le mostraba de espaldas. Fue suficiente para que la gente acudiera en masa a ver el tráiler y Disney revelara poco después que este se había convertido en el más visto de toda la historia. El primer avance de Deadpool y Lobezno fue visto, así las cosas, 365 millones de veces en sus primeras 24 horas.

O eso es lo que anunció Disney, por lo menos. De ser esa la audiencia probaría no solo que al público no le ha importado el fracaso de The Marvels y está dispuesto a acudir en masa a ver la siguiente entrega del MCU, sino además que Deadpool y Lobezno ha superado la audiencia del anterior estreno que tenía este récord, y que también formaba parte del MCU. Hablamos de Spider-Man: No Way Home, que allá por 2021 consiguió 355.5 millones de visitas. Deadpool y Lobezno habría superado su marca con 10 milloncejos más.

El caso es que para estas cifras solo contamos con Disney como fuente (y con las variantes idiomáticas del vídeo publicadas en YouTube), lo que ha hecho sospechar a la gente de World of Reel. Según aseguran en esta página, la Casa del Ratón no habría sido del todo sincera al comunicar estos datos, pues el cómputo no se limita a Internet sino también a la audiencia de la televisión, en sintonía a ese intermedio de la Super Bowl donde el Mercenario Bocazas reapareció. Si quitamos los telespectadores del encuentro deportivo, el avance de Deadpool y Lobezno habría sido visto por 123 millones de personas menos.

Con lo que la cifra real, siempre según World of Reel, sería 232 millones. Bastante menos que Spider-Man: No Way Home, pero Disney habría necesitado instaurar una narrativa triunfalista. Sea cierto o no que la Casa del Ratón ha maquillado las cifras, lo que está claro es que la major necesita que Deadpool y Lobezno triunfe para recuperar la credibilidad tras un 2023 muy poco lucido. Veremos qué tal se da la cosa cuando Deadpool y Lobezno se estrene en cines el próximo 26 de julio.

