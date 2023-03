¿Es real la jirafa del último episodio de 'The Last of Us'?

La serie de The Last of Us ha mantenido, casi de principio a fin, una fidelidad absoluta al videojuego de Naughty Dog en que se basaba. Ha ayudado tener como uno de los showrunners a Neil Druckmann, el director del aclamado juego de PlayStation, pero en cualquier caso ya había precedentes para pensar que el último episodio de la ficción de HBO recrearía uno de los momentos más queridos por los jugadores.

Evidentemente no nos referimos a la traumática decisión que toma Joel (Pedro Pascal) hacia el final del capítulo prefiriendo apartar a Ellie (Bella Ramsey) de su sacrificio antes que permitir que hagan una vacuna contra el cordyceps a partir de ella, sino a una escena anterior. Una que contrasta con la tragedia sucesiva, y que encuentra a Joel y Ellie en Salt Lake City topándose con una jirafa a la que dan de comer.

Para Druckmann y su socio, Craig Mazin, era una escena importantísima, y no repararon en gastos para adaptarla. Al comienzo del noveno y último episodio de The Last of Us, titulado Busca la luz, asistimos al encuentro de Joel y Ellie con la jirafa. Al poco de emitirse el episodio los usuarios de redes sociales se preguntaron si el animal había sido recreado por CGI, tal y como ocurre la mayor parte de las veces en la actualidad.

BTS



Pedro Pascal and Bella Ramsey with the giraffe.



The scene itself was a combination of a VFX stage, scenery and location shoot with real giraffes from the Calgary Zoo being used.#TheLastOfUs pic.twitter.com/fXpgZtllam — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 14, 2023

Otros, percibiendo algo extraño en la imagen, se apresuraron a criticar el diseño. Lo irónico del asunto es que, tal y como HBO anunció después, la jirafa es 100% real. Se llama Nabo y es un macho de 12 años que vive en el zoo de Calgary, Canadá, donde se ha rodado la mayor parte de The Last of Us. Entre las jirafas con las que cuenta este zoo, Mazin y Druckmann se quedaron con la más alta, y se trasladaron al zoo para rodar la escena.

Esto, quizá, explique porque ha habido quien notara algo extraño en la escena, y lo atribuyera apresuradamente al CGI. Aunque Nabo sea un animal real, no lo es el escenario en que le vemos junto a Joel y Ellie en la serie. La escena sí que tiene después de todo una gran cantidad de CGI destinada a los fondos creados por Alex Wang, y pudo prosperar gracias a colocar a Nabo entre varios fondos y pantallas azules.

Nada de esto quitó, por otra parte, que el contacto con la jirafa fuera muy impactante para los intérpretes. En un making of publicado después de la emisión, Ramsey ha asegurado que fue “una experiencia espiritual estar cerca de un animal tan magnífico”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.