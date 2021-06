Es lo único lógico: Tyrese Gibson quiere un crossover entre ‘Fast & Furious’ y ‘Transformers’

Hablar de Fast & Furious supone hablar de la saga que con mayor alegría se atreve a cumplir las fantasías más descabelladas de sus fans, alineadas milagrosamente con las ocurrencias de los responsables de las películas en sí. No obstante, deberíamos guardar la calma por un momento y discernir, puestos a que la franquicia se combine con alguna otra en un crossover de antología, qué marca sería la apropiada. La que con mayor facilidad se fusionaría con las aventuras automovilísticas de Dom Toretto y su familia, la que podría dar pie a una historia más orgánica.

Hay ciertos problemas a nivel narrativo para que el crososver venga con Jurassic World, no así logísticos. De hecho, en las últimas semanas esta idea ha ido ganando aceptos, ya que el hecho de que tanto Fast & Furious como los dinosaurios pertenezcan a una misma major, Universal, podría acelerar trámites. Pero hay alguien que no acaba de verlo, y este es Tyrese Gibson, intérprete de Roman Pierce en una saga que ya afronta su novena entrega sin contar el spin-off de Hobbs and Shaw. Gibson pide prudencia, porque cree que hay otra saga con la que Fast & Furious maridaría mejor.

“No sé nada de esto, tío”, aseguró durante una entrevista con Comic Book. “Creo que el crossover debería ser entre Transformers y Fast & Furious, antes que Parque Jurásico. Coches que se convierten en robots y viceversa. Podemos hacer eso al principio y luego llegar a los dinosaurios”. Es cierto que Transformers, como Fast & Furious, no sería lo que es sin los coches, como tampoco lo sería sin la facultad de estos para explotar y dar pie a situaciones de niveles variables de ciencia ficción. Pensar en Transformers y Fast & Furious a la vez es fácil, y es divertido. Gibson no se equivoca.

¿Cuál es la pega? Que Transformers pertenece a Paramount, una major ajena que puede que no esté por la labor de que sus Autobots y Decepticons conozcan al clan de Vin Diesel. Lo que no deja de ser una pena, porque las palabras de Gibson dejan entrever otro escenario de lo más sugerente: que una vez se mezclen Transformers con conductores rápidos y furiosos, todos ellos deban enfrentarse a los dinosaurios de Jurassic World. Soñar es gratis, pero en Fast & Furious (que este 2 de julio estrena su nueva entrega) da además mucho dinero.

