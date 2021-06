Paramount anuncia 'Transformers: Rise of the Beasts', el regreso de sus robots gigantes

Aunque Michael Bay se despidiese de los robots gigantes con Transformers: El último caballero, a la franquicia todavía le quedan muchas baterías. En una rueda de prensa, Paramount ha anunciado la puesta en marcha de Transformers: Rise of the Beasts, el nuevo filme de la saga.

Dirigida por Steven Caple Jr. (Creed II), Rise of the Beasts llevará al cine Beast Wars, una serie de animación CGI que se emitió entre 1996 y 199 y que transcurría en el lejano futuro de la saga, con los descendientes de Autobots y Decepticons asumiendo las formas de animales salvajes.

Ahora bien: para esta película en concreto, Caple anuncia que habrá "viajes en el espacio y el tiempo". Es decir, que los héroes y los villanos de la historia acabarán viéndose en el Brooklyn de los 90.

"Vais a sentir la cultura del hip-hop y vais a sentir Brooklyn", promete el director. Steven Caple Jr. también anuncia la presencia de figuras emblemáticas como Optimus Prime (en su versión G1, la primera que conocieron los fans), así como la de gran número de robots que aún no hemos visto en pantalla grande.

¿Y los protagonistas humanos? Pues sí: también hay de eso. En concreto, Anthony Ramos (In the Heights) y Dominique Fishback darán vida a un exmilitar y a una científico que investiga la inteligencia artificial, respectivamente.

Transformers: Rise of the Beasts no es el único proyecto de la saga en proceso de incubación, ya que el director Ángel Manuel Soto también tiene su propia película forjándose. Esta entrega, eso sí, será la primera en llegar, ya que su estreno en EE UU está previsto para el 24 de julio de 2022.