Entrevista | Valentina Zenere, de princesa Disney a 'chica Élite' en la quinta temporada

El meme causó furor: “Los de Élite en el colegio / Yo en el colegio”. Los tuiteros se divertían riéndose de sí mismos y mostrando la disociación entre la ficción y la realidad de la serie para adolescentes que arrasa en Netflix. El caso es que Valentina Zenere (Buenos Aires, 1997) ha tenido una vida bastante “élite”. Con apenas 13 años ya había debutado en la televisión de su país. Y en 2016 se consagró como la villana de la telenovela Soy Luna, un exitazo de Disney Channel.

2020 y el salto al charco con Las chicas del cable. Así que, cuando se abren las puertas del insti Las Encinas por quinta vez, ella entra pisando con garbo (que dirían nuestras abuelas) o fuerte (que dirían las fans de Alejandro Sanz). Sofía es una rubia cañón, superficial y manipuladora… o quizás no tanto.

¿Quién es Sofía, tu personaje en Élite?

Es una chica bastante dañada. Lo tiene todo, pero le falta el cariño de sus padres. Por ejemplo, a mí me da igual el hotel que tenga, prefiero el abrazo de mi madre. Eso no lo tiene y lo tapa con fiestas y con excesos. Cuando te pasan estas cosas y te hacés el boludo, como decimos en Argentina, la vida te pega una piña y te queda la cara girando, y eso es lo que le sucede a Sofía.

En un momento, en los pasillos de Las Encinas, alguien te insulta llamándote “Paris Hilton”. ¿Fue un referente para construir tu personaje?

Pudo serlo para el vestuario y los movimientos. Sin embargo, para mí lo importante es trabajar el adentro, porque al trabajar el adentro se nota fuera. Lo importante es que cuando tu veas a una Paris Hilton por sus botas y sus lentejuelas, entiendas que, al mirarle a los ojos, le pasa algo.

No podemos contar nada, por esas cosas de los embargos y tal, pero nadie se llevará las manos a la cabeza si decimos que tú y tus compis, para variar, le dais a las drogas y el sexo de lo lindo en la quinta temporada… ¿Cuál dirías que es la gran novedad?

Está claro que Élite tiene ese color. Pero en esta temporada hay menos sexo y drogas gratuitas. Hay muchas tramas juntas. Cada pareja y cada trío son tramas muy importantes y pasan muchas cosas a la vez. Creo que hay más profundidad en los personajes.

Como siempre, buena parte de la temporada se orquesta alrededor de las fiestas temáticas. Esta vez tenéis una en un autocine en honor de Pedro Almodóvar. Tú vas de Letal [Miguel Bosé en Tacones lejanos]. ¿Te gusta el personaje que te tocó?

Para serte sincera, me pierdo un poco en la filmografía de Almodóvar, aunque mi sueño sea trabajar con él. Me queda mucho trabajo por hacer.

Esas fiestas, esas músicas, ¿te han descubierto a algún artista español?

¡Sí! ¡Sen Senra! ¡Me parece un crack!

Tenemos la impresión de que Élite es un éxito global, especialmente en el mundo latinoamericano. Como argentina: ¿confirmas o desmientes?

Sí. En Argentina lo ven muchísimo. Cuando pude anunciar mi presencia aumentaron mis followers en Instagram rápidamente con solo una foto. Ahí entendí la dimensión, porque yo soy muy desastre con estas cosas.

Te incorporas al reparto junto a André Lamoglia, junto al que actuaste en la ficción sobre surferos Juacas. ¿Cómo ha sido el reencuentro?

¡Pues por Instagram! Me dijo que pronto nos veíamos por Madrid… Yo no entendía nada hasta que me preguntó que si no me había enterado de que iba a estar en Élite… y así nos reencontramos. Fue muy guay, porque entrar con alguien con quien me llevaba muy bien de antes me dio mucha seguridad

Has sido una estrella de Disney y vas camino de serlo de Netflix. ¿Dirías que hay una diferencia considerable entre ambas empresas?

Diría que cada trabajo es distinto, porque cada franquicia tiene una identidad diferente. Estaba acostumbrada a un ritmo y en Netflix se trabaja a otro… y también me encanta. A nivel de responsabilidad se parecen bastante. Agradecida de formar parte de ambas aunque sean distintas.

Un elemento esencial de la serie es la inclusividad, la representación de diferentes culturas, formas de vida y opciones sexuales. ¿Te sientes cómoda en ese registro?

Me parece muy importante. Yo me siento muy responsable porque siento que le estoy dando voz y cuerpo a un montón de adolescentes que están siguiendo la serie. Me encanta porque se ve un poco de todo y cada espectador puede sentirse identificado en su casa con lo que le pasa a alguno de los personajes. A la hora de decir una larga frase que no me pertenece a mí, pero con la que se puede emocionar mucha gente, pienso en ellos y lo quiero hacer bien.

Venga, va, tu personaje favorito de la serie (y que no sea el tuyo)…

Le tengo un amor muy importante a Rebeca. Me parece un personajazo. Me hace reír y creo que Claudia Salas es una gran actriz.

Y tu temporada favorita…

¡La quinta, querido, por supuesto!

