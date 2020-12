Ramon Biarnés, director general de Cinesa: "El cine es mucho más que una película"

En un año en el que palabras como "coronavirus", "desescalada", "confinamiento" o "restricciones" han pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano y las noticias del día a día, la exhibición cinematográfica ha sido uno de los sectores más perjudicados. Una crisis acentuada por el auge de las plataformas de streaming y el VOD. Sin embargo, Ramon Biarnés, director general de Cinesa con 478 salas repartidas en 40 cines, la mayor compañía de exhibición en España, sigue apostando por el futuro de las grandes pantallas.

Incluir en la programación ciclos dedicados, por ejemplo a Marvel, Musicales, Harry Potter, Comedia Española o cine Infantil puede ir llenando huecos a falta de grandes superproducciones. ¿Habría continuidad cuando la situación se normalice, esperemos que pronto? Realmente los ciclos siempre han tenido cabida en Cinesa. Prueba de ello es nuestro Ciclo Clásico dedicado a óperas, ballets y otros contenidos afines, que desde hace años forman parte de nuestra cartelera habitual. Otro ejemplo son los Ciclos de películas de los Óscars que se han hecho alguna vez en el primer trimestre del año. O los maratones de Halloween que cada año llenan nuestras salas de películas de terror. Al final, analizamos la demanda y ofrecemos a los clientes lo que vemos que les interesa. Pero es cierto que cuantos más estrenos hay, menos contenidos alternativos incluimos. No por una cuestión nuestra, sino porque buscamos satisfacer lo que los espectadores quieren.

También cuentan con una sección de ecommerce, básicamente con la opción de obtener descuentos. Efectivamente. Recientemente hemos lanzado nuestra propia plataforma Ecommerce, una página web a través de la que nuestros clientes pueden adquirir cupones a precios reducidos para canjearlos después por entradas de cine, escogiendo la sala, película y sesión que prefieran. Esta plataforma también cuenta con productos dirigidos a empresas.

Dos de las nuevas ofertas que ofrece Cinesa son el alquiler de salas, para eventos privados y empresas, ¿cuáles serían los servicios, equipamientos y ventajas de contar con estos espacios? Hasta ahora, el alquiler de nuestras salas se había limitado a eventos empresariales. No obstante, las características de los espacios Cinesa hacen que sea una alternativa ideal para llevar a cabo cualquier tipo de evento. Por ello, y para ofrecer a nuestros clientes nuevas posibilidades a la hora de disfrutar de la experiencia cinematográfica, hemos lanzado el Pack Reservado, para que los espectadores puedan celebrar un cumpleaños o cualquier otro tipo de reunión familiar o de amigos de forma totalmente privada.

Este servicio está disponible tanto en salas Cinesa como espacios pertenecientes al circuito LUXE, lo que ofrece a los clientes multitud de posibilidades a la hora de diseñar sus eventos. El precio incluye la entrada y menú para hasta 20 personas, con posibilidad de ampliar el número de asistentes. La idea es que estos eventos se adapten al 100% a los requerimientos de nuestros clientes. Por este motivo, desde Cinesa les ofrecemos la posibilidad de tematizar estos encuentros incluyendo por ejemplo una imagen o vídeo antes de la película, ofreciendo un regalo al homenajeado o a todos los asistentes e incluso sirviendo un pastel de cumpleaños.

Otra opción sería la disponibilidad para competiciones o exhibiciones de gaming privadas, ¿puede haber demanda en este sentido? Desde Cinesa apostamos desde hace años por los llamados eventos de eSport. Hemos retransmitido en varias ocasiones, por ejemplo, las finales europeas y mundiales del torneo League ofLegends y hace 2 años la sala iSens de Cinesa Diagonal Mar, en Barcelona, acogió el Primer Torneo Cinesa eSports de FIFA19. En Cinesa hemos trabajado siempre para ofrecer a nuestros espectadores experiencias que vayan más allá de disfrutar de una película en la sala de cine.

Las características de nuestras salas, con tecnología de última generación, pantallas XXL y máxima comodidad, hacen que sean espacios ideales para este tipo de eventos. Creemos que el gaming en el cine tiene un largo recorrido y estamos convencidos de que proporcionar a nuestros clientes la posibilidad de que alquilen una sala para competir de forma privada en un videojuego puede aportar un gran valor añadido a nuestro negocio.

¿Se plantean la opción de apertura de autocines? No es algo que tengamos en mente.

Con la actual crisis sanitaria, con restricciones de aforos y horarios y sin grandes superproducciones, ¿cuántos meses más se podrá sostener una empresa como Cinesa? Preferimos ver las cosas siempre en positivo. Nos espera un diciembre cargado de estrenos. En esta última semana se han confirmado fechas de películas españolas e internacionales. Y esperamos que estas navidades nuestros cines sean la mejor alternativa de ocio seguro para muchos espectadores.

¿Cuál ha sido el descenso de espectadores en comparación con la asistencia del pasado año? Es algo que no podemos analizar, porque no sería realista. Hemos tenido cines cerrados durante semanas, en algunas zonas más que en otras. Y además con restricciones de aforo e incluso con afectaciones a las fechas de estreno. En este sentido, dado que la situación no es comparable, preferimos eso, no comparar.

Las plataformas de streaming van a restar muchos espectadores a las salas. Hay proyecciones en 3D, salas con butacas De Luxe, alguna con servicios de comida y bebida y, sobre todo la experiencia de la imagen y sonido en la gran pantalla, sin embargo, ¿va a ser inevitable cerrar multisalas? ¿Cómo encarar el futuro de la exhibición cinematográfica? Creemos que las plataformas no son competencia sino complemento. Los clientes que aman el cine son los que más van a cine y los que más consumen cine en casa. Además, hay que tener en cuenta que ir al cine no es solo ver una película. Es una experiencia. Es un plan de tarde en familia fuera de casa, es una inmersión en la historia de la manera más tecnológica, es una forma de evadirse en cualquier momento, y más ahora que muchos clientes teletrabajan y necesitan salir y desconectar… Nada tiene que ver el cine con las plataformas. Cubren necesidades, momentos y emociones experienciales diferentes.

Disney ha dominado los estrenos más taquilleros durante los últimos años. Si la compañía se decanta por estrenar directamente en su plataforma de Disney+, eliminando intermediarios, o por el estreno simultáneo en salas y VOD ¿cómo valora el impacto negativo que podría suponer para la exhibición cinematográfica? Es algo que de momento preferimos no valorar, dado que por ejemplo su primer intento parece que no tuvo los resultados tan positivos que esperaban. Nosotros seguimos apostando por que el cine es mucho más que una película. Y los espectadores sabemos que también opinan lo mismo.

¿Se puede imaginar un mundo con cine, pero sin cines? Sería un mundo con películas. Pero si hablamos de “cine”… el cine es más que una película. No es verlo, es vivirlo. Y eso requiere que los cines sigan teniendo un papel protagonista en el sector del entretenimiento.