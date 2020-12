COVID y salas de cine, ¿cómo afrontan la crisis y la reconversión?

Alquiler de salas y pantallas para eventos, butacas de lujo, la mejor calidad de sonido, servicio de restaurante a la carta, tarjetas con descuentos, reposiciones y clásicos, salas virtuales e incluso espectáculos en vivo. Las salas de cine diversifican su oferta para mantenerse a flote, y a duras penas, en estos tiempos para hacer viable su propuesta de ocio, fuera de casa, y sin descuidar las medidas de seguridad.

Con la inminente llegada de las vacunas, en los próximos meses, se vislumbra la luz al final de un túnel llamado COVID-19, aunque ello no comporte bajar la guardia. La batalla seguirá aún durante más tiempo. En cuanto a los cines, se ha cobrado sus bajas, y probablemente habrá más. Pero siguen en su particular lucha para mantener encendida la luz de la gran pantalla y atraer a los espectadores. El futuro, además, les depara el que deberán convivir con los extensos catálogos de audiovisuales de las plataformas de streaming y los estrenos directos, o simultáneos, en VOD.

¿Se puede comparar la caída de espectadores respecto al año pasado? "Es algo que no podemos analizar, porque no sería realista. Hemos tenido cines cerrados durante semanas, en algunas zonas más que en otras", nos explica Ramon Biarnés, portavoz de Cinesa y director general de la empresa. "Y además con restricciones de aforo e incluso con afectaciones a las fechas de estreno. En este sentido, dado que la situación no es comparable, preferimos eso, no comparar".

Dentro del actual escenario en el que deben desenvolverse, Cinesa ha potenciado los miniciclos, como los dedicados a Harry Potter, Marvel, musicales o cine infantil. La posibilidad de adquirir cupones con descuentos en su plataforma de ecommerce, así como el alquiler de salas para eventos empresariales o privados (como fiestas de cumpleaños o celebraciones) y también para competiciones de gaming.

'Harry Potter y el cáliz de fuego' (2005) WARNER BROS

Yelmo Cines es otra de las mayores empresas de exhibición en España. También ha debido suplir la falta de estrenos con la sección que denomina +Que Cine, su ventana dedicada especialmente a películas reconocidas, culturales, musicales, documentales, anime y cine infantil. A la vez, ha mantenido su apuesta por el cine independiente y en versión original. Sus salas estrella son las Luxury con servicio de comida y bebida a la carta (refrescos, cerveza, vinos o cafés) y butacas reclinables en un espacio íntimo y acogedor.

Entre las exhibidoras más conocidas también está Kinépolis y en su mismo sitio web comprobamos que además de concursos, regalos de merchandising, promociones, abonos (KineCinco y KineDiez, válidas para todos los días y películas), ciclos de películas o proyecciones de ópera, música y ballet, acoge espectáculos en vivo, desde monólogos de humor o magia a teatro infantil.

Con muchas menos salas, dos más el espacio Ambigú, dedicado a acoger eventos, los cines Callao situados en el emblemático edificio de la céntrica plaza de Madrid que les dan nombre nos recuerdan que es lugar de culto histórico del séptimo arte. Allí tuvo lugar, el 13 de junio de 1929, el estreno en España de El cantor de Jazz, la primera película sonora y hablada. Su oferta ahora se ha ampliado con la posibilidad de alquilar, para fines publicitarios, dos gigantescas pantallas digitales exteriores, de 102 m2 y visible en la Plaza del Callao y 130 m2 en la Gran Vía.

Imagen de la fachada de los cines Callao, en Madrid. GOOGLE STREET VIEW

En el barrio de Gràcia de Barcelona encontramos los no menos emblemáticos cines Verdi. A sus proyecciones presenciales, también con promociones o pases dirigidos a colegios, se ha complementado con una sala virtual online con estrenos centrados sobre todo en el cine de autor y los clásicos.

Por su parte la Federación de cines de España (FECE), además de recordarnos que los cines son espacios seguros, en los que no se ha notificado ningún brote de la pandemia, centra también su atención en solicitar al ICAA (el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) un nuevo plan de ayudas.

"El sector está haciendo frente a un descenso acumulado de la taquilla del 84.4% entre los meses de marzo y octubre debido a la inactividad durante el periodo de confinamiento, la falta de estrenos en la etapa de reapertura, principalmente del mercado americano cuya cuota de mercado está entorno al 75% y las restricciones a la actividad de los últimos meses impuestos por las CC. AA." recoge en un comunicado de prensa de a mediados de noviembre.

Fotograma de 'Wonder Woman 1984' Cinemanía

Todo ello ante un panorama en el que las superproducciones más esperadas quizá no lleguen hasta marzo o en verano. Lo que no será obstáculo para que la cartelera navideña se llene de novedades, y algún que otro título con potencial comercial. Se anuncia Wonder Woman 1984 para el 16 de diciembre, Los Croods: una nueva era para el 23 y Monster Hunter para el 1 de enero de 2021.

En cambio, la presencia de producciones españolas será abundante como El verano que vivimos (4 de diciembre), Nieva en Benidorm (día 11), Hasta el cielo (día 18) o Mamá o papá (el día de Navidad); así como cine europeo y películas de autor, entre ellas El padre con Anthony Hopkins o Saint Maud que fue una de las películas que mejor sabor de boca dejaron a su paso por el Festival de Sitges (y ambas con fecha de estreno fijada también para el día 25).