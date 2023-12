El estrafalario encuentro de Natalie Portman y el rey Carlos durante la premiere de 'La amenaza fantasma'

Una de las grandes películas de cara a esta temporada de premios es Secretos de un escándalo. La dirige Todd Haynes con el protagonismo de Julianne Moore y Natalie Portman, y ya se ha estrenado en Netflix… solo que ceñida al ámbito estadounidense. En uno de esos bailes de distribución que tanto cuesta a entender de cara a la cosecha de los Oscar, en España no podremos ver esta película hasta febrero, pero Portman ya se encuentra sumida en la promoción. Su última parada ha sido el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen de anfitrión, donde ha recordado una simpática anécdota de su juventud.

Fue cuando conoció al príncipe Carlos, antes de ser coronado como el rey Carlos III de Inglaterra a los 73 años de edad. Portman entonces tenía 18 y había debutado como Padmé Amidala en Star Wars, estrenándose el Episodio I - La amenaza fantasma en 1999. Fue todo un evento cultural porque habían pasado casi dos décadas desde El retorno del Jedi, y Portman estaba siendo catapultada a la fama mundial. Con lo que tuvo que participar en una gran premiere para La amenaza fantasma en Gran Bretaña, y en el marco de esta conoció al entonces príncipe. Tuvieron una conversación bastante estrafalaria, según se hace eco Variety.

“Recuerdo que el príncipe Carlos (entonces era el príncipe Carlos), me preguntó si había estado en las películas originales. Yo le dije ‘no, ¡tengo 18 años!’ Pero fue muy amable”, recuerda la ganadora del Oscar por Cisne negro. Portman también aprovechó para hablar de lo mucho que disfrutó trabajando con George Lucas en esas tres películas: La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. En la última su personaje murió al dar a luz a Luke y Leia Skywalker, pero aún así no descarta volver a aparecer en Star Wars si le surgiera la oportunidad. “Nadie me ha preguntado pero estoy abierta a ello”, dice.

La amenaza fantasma fue importante para ella porque supuso trabajar con unas técnicas muy novedosas. “Fue la primera vez que trabajé en digital. Creo que nadie rodaba así entonces. Era la primera vez que trabajaba con una pantalla verde. Todo un conjunto de habilidades que aprender y un nuevo mundo en el que entrar”, dice Portman. Luego tendría que volver con las pantallas verdes de cara a otra gran saga de Hollywood como era el Universo de Marvel. Portman interpretó a Jane Foster en tres películas de Thor, la última de ellas bastante reciente y alzando ella misma en el Mjolnir, para Thor: Love and Thunder.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.