El escándalo sexual de Natalie Portman y Julianne Moore en Netflix que reaviva el debate sobre la diferencia de edad en las redes

A comienzos del 2023, la miniserie Escándalo. Relato de una obsesión provocaba una aluvión de reacciones en las redes sociales e incluso denuncias de "pederastia" por parte de Abogados Cristianos ante el retrato de la relación entre una profesora y su alumno menor de edad. Ahora, la historia se repite desde el otro lado del charco con el lanzamiento del nuevo filme para Netflix de Todd Haynes, Secretos de un escándalo.

El nuevo filme del director de Carol y Dark Waters ahonda en la historia de Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) y su joven marido Joe (Charles Melton), quienes 20 años atrás fueron los protagonistas de un mediático romance por su diferencia de edad, y ahora acceden a hacer una película de su vida. Esto hará que la actriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) pase un tiempo con ellos para introducirse en el papel de Gracie, siendo testigo de la presión que recibirá del exterior.

A diferencia de la producción española, el nuevo filme del oscarizado cineasta hollywoodiense está alcanzando las alabanzas de la crítica y el público, pero no ha impedido que muchos hagan alusión directamente a la diferencia de en las redes sociales.

La reacción de 'Secretos de un escándalo' en redes

"Es oficialmente el diciembre de Secretos de un escándalo. Reiniciemos el debate sobre la diferencia de edad".

"No solo estoy descubriendo que Secretos de un escándalo no es un romance lascivo entre Natalie Portman y Julianne Moore, sino que también estoy descubriendo que significa una relación con diferencia de edad y no un romance corto que solo dura unos meses….".

"No quiero escuchar ninguna discusión sobre la diferencia de edad en Secretos de un escándalo. La película ya fue el discurso en sí... No hay nada más de lo que hablar...".

"Secretos de un escándalo trata sobre el adulto con retraso emocional que fue preparado a la edad de trece años, Netflix no debería promocionar la película diciendo que sexualiza a este personaje".

"Muchas películas y programas contemporáneos basados en hechos reales recurren a la imitación y las impresiones asombrosas se consideran el mayor logro. Lo que hace Secretos de un escándalo para incorporar este momento es 1000 veces más interesante".

"Todd Haynes dice que Secretos de un escándalo es una referencia a una relación de diferencia de edad. Dice: 'en Francia lo llaman Macron' - risas en la sala".

"Sam y Aaron Taylor-Johnson viendo Secretos de un escándalo".

De esta forma, el público y la crítica se deshace en halagos hacia un filme que está lejos de romantizar las relaciones con tal diferencia de edad, como ya pasara en el pasado con filmes como Perdona si te llamo amor, Call me by your name o El graduado. Todo mientras las redes ironizan con relaciones en las que la diferencia de edad protagonizaron los tabloides de medio mundo, como es el caso del presidente francés Emmanuel Macron o del actor Aaron Taylor-Johnson

