En marcha 'Venom 3': Sony confirma el regreso del simbionte de Tom Hardy

Más allá de las críticas recibidas, la saga de Venom cuenta indudablemente con la fidelidad del público. La primera entrega protagonizada por Tom Hardy recaudó 865 millones de dólares y su continuación, Venom: Habrá matanza, capitaneada por Andy Serkis, sumó 483 millones en taquilla, una cifra nada desdeñable en tiempos de pandemia.

Así, el simbionte de Hardy es una de las franquicias más prósperas del universo superheroico de Sony, al menos de momento, y no es de extrañar que el estudio acabe de dar luz verde a su tercera entrega. Así se ha anunciado este lunes durante la presentación de Sony en la CinemaCon de Las Vegas, en la que se ha mostrado una recopilación de sus próximos proyectos.

De momento, no se sabe más sobre esta tercera parte. No hay guionista ni director confirmados, así como tampoco sabemos quiénes formarán parte del elenco (probablemente nos reencontremos con Michelle Williams y su Anne Weying); eso sí, Hardy regresará como protagonista absoluto, con suerte para enfrentarse por fin a Spider-Man.

Recordemos que las aventuras de Tom Holland en el MCU también pueden pertenecer a la continuidad de Sony si sus productores así lo desean, y la posibilidad de que este Peter Parker acabe topándose con el simbionte de Tom Hardy no ha hecho sino aumentar a partir de las escenas poscréditos que vinculan Venom: Habrá matanza con Spider-Man: No Way Home.

Hardy ya ha admitido que está desenado protagonizar este crossover en gran pantalla: "No estaría haciendo mi trabajo si no estuviese abierto a cualquier oportunidad, o emocionado porque exista esa posibilidad".

Universo paralelo

Al hablar de universo paralelo, no nos referimos al multiverso del MCU, sino al mundo de capas y mallas que Sony está creando con personajes sacados de los cómics de Spider-Man. Al Venom de Hardy se ha unido recientemente el Morbius de Jared Leto.

El año que viene, llegarán dos de las apuestas más esperadas: Kraven the Hunter, con Aaron Taylor-Johnson, y Madame Web, con Dakota Johnson. Por otro lado, 2023 también traerá consigo el estreno de la ansiada Spider-Man: Across the Spider-Verse. A esta apretada agenda se une ahora El Muerto, protagonizada por Bad Bunny y que llegará a los cines en enero de 2024.

