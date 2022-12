En marcha una película de 'Death Stranding' a manos del productor de 'Barbarian'

Puede que Hideo Kojima sea el autor más famoso del mundo de los videojuegos, y esto se debe tanto a la originalidad e inventiva que ha mostrado a lo largo de la saga Metal Gear Solid, como a una capacidad innata para manejar el hype del público. Sin ir más lejos, en la reciente gala de los Game Awards anunció la puesta en marcha de Death Stranding 2, y lo hizo a través de un enigmático tráiler que devolvió a sus fans a aquellos intensos meses donde todo el mundo quería saber de qué trataba exactamente el Death Stranding original, lidiando con avances extrañísimos que no lo dejaban claro. Cuando Death Stranding vio la luz finalmente, en 2019, se reveló como una de las propuestas más arriesgadas que jamás había visto el Triple A. Es decir, el blockbuster videojueguil.

Kojima Productions estaba detrás de Death Stranding como lo está de Death Stranding 2, y como resulta estarlo de una expansión al cine de la que se hace eco Deadline. En efecto, y coincidiendo con un momento donde las adaptaciones de videojuegos dejan atrás su mala fama (ahí está la inminente The Last of Us, o la recientemente confirmada adaptación de God of War a manos de Amazon), acaba de ponerse en marcha una película inspirada en Death Stranding. Parte de la propia Kojima Productions en asociación con el productor Allan Ungar (artífice de aquel fan film de Uncharted con Nathan Fillion que encandiló a los jugadores) y con Hammerstone Studios, sello independiente liderado por Alex Lebovici. “No podría estar más entusiasmado por esta colaboración con Hammerstone Studios”, afirma el desarrollador japonés.

“Este es un momento crucial para la franquicia y estoy deseando colaborar con ellos para llevar Death Stranding a la gran pantalla”. Hammerstone, para más señas, es la productora independiente que este año estrenó, distribuida por 20th Century Studios, el film de terror Barbarian. Protagonizado por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long, ha sido un éxito sorpresa en la taquilla de EE.UU., aunque en España solo hayamos podido verla a través de Disney+. La buena recepción de Barbarian precede a Lebovici, que a su vez también está encantado de financiar íntegramente la película de Death Stranding, y de trabajar con Kojima en el proceso.

“Estamos honrados de tener la oportunidad de asociarnos con el brillante e icónico Hideo Kojima en su primera adaptación cinematográfica”, asegura Lebovici. “A diferencia de otras adaptaciones de videojuegos de gran presupuesto, esto será algo mucho más íntimo. Nuestro objetivo es redefinir lo que puede ser una adaptación de un videojuego cuando se tiene libertad creativa y artística. Esta película será una auténtica producción Hideo Kojima”. Death Stranding, que en 2021 tuvo un Director’s Cut, narra cómo en unos EE.UU. arrasados por un cataclismo varios personajes intentan reconectar el mundo. Hay quien, durante el coronavirus, ha visto connotaciones proféticas en su historia.

Kojima, por lo demás, es un artista que no solo está fascinado por el cine, sino que tiene incontables amigos en la industria. Death Stranding tuvo la participación vía motion capture de figuras como Norman Reedus (en el papel del protagonista, Sam Porter Bridges), Léa Seydoux (que apunta a ser la protagonista, como Fragile, del siguiente Death Stranding 2), Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, e incluso los directores Guillermo del Toro y Nicolas Winding Refn, también en calidad de actores. No sería descabellado que alguno interviniera, vía live action, en el próximo film de Death Stranding. Este aún no ha confirmado director o guionista, y todo apunta a que no se tratará tanto de una adaptación del videojuego como de una nueva historia ambientada en su mundo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.