Oscar Isaac protagonizará la adaptación de ‘Metal Gear Solid’

La revolución que Hideo Kojima trajo a los videojuegos a finales de los 90 tenía nombre, Metal Gear Solid, y este serviría para apuntalar una larga saga a lomos de Konami y PlayStation que finalizaría cuando este desarrollador se marchara del estudio para hacer Death Stranding. La compleja historia y la abundancia de cinemáticas de MSG la emparentaban con el cine de un modo de Kojima (gran amigo de gente como Guillermo del Toro o Nicolas Winding Refn) nunca quiso disimular, de modo que ya hacía tiempo que la saga estaba en el punto de mira de Sony para dar pie a una película. Jordan Vogt-Roberts, director de la espléndida Kong: La isla calavera, fue vinculado al proyecto.

Tiempo después, parece que el estudio por fin ha fichado a un actor para protagonizar la adaptación de Metal Gear Solid como Solid Snake, y este según Deadline es nada menos que Oscar Isaac. Luego de aparecer en la última trilogía de Star Wars y formar parte del reparto de la aún inédita Dune, Isaac está llamado a interpretar al espía experto en infiltraciones con el objetivo de neutralizar una amenaza terrorista, dentro de un film que podría bien adaptar el MSG original (lanzado en 1998) o bien proponer una combinación con otras tramas y personajes de la saga. No es probable, eso sí, que el rodaje vaya a comenzar pronto: en la agenda de Isaac ya encontramos proyectos como el filmFrancis and the Godfather o las series Secretos de un matrimonio junto a Jessica Chastain y Moon Knight, para Marvel.

La película de Metal Gear Solid cuenta con guion de Derek Connolly, quien ya trabajara para Vogt-Roberts en Kong y en cuyo currículum encontramos tanto Jurassic World como otra reciente (y celebrada) adaptación de videojuegos: Detective Pikachu. Avi Arad produce el film para Sony, que insiste en sacar rédito de sus franquicias de videojuegos luego del fracaso de Assassin’s Creed o Need for Speed, así como del final del rodaje de la Uncharted que protagoniza Tom Holland. Esta última película, tras multitud de percances, tiene previsto su estreno para julio de 2021.