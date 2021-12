¿En marcha un reboot de ‘Kick-Ass’?

Matthew Vaughn parece haber encontrado en la franquicia Kingsman un lugar donde expresarse a sus anchas, como atestiguan las dos entregas y la precuela que estrena en breve: The King’s Man. La primera misión, fijada su llegada para el 29 de diciembre. Kingsman, no obstante, vino en su momento a prolongar una colaboración anterior, entre Vaughn y Mark Millar. Se basaba en una serie de cómics de este último, donde hacía con los agentes secretos británicos algo similar a lo que había hecho con los superhéroes en Kick-Ass. Cuya adaptación, en 2010, resultó ser una de las películas más exitosas del director de X-Men: Primera generación.

Kick-Ass tuvo una secuela no tan celebrada, con el subtítulo Con un par, y desde entonces ha pasado a considerarse como una gran precursora de la calificación R en el cine superheroico, de la que tomaron nota Deadpool, Aves de presa o la reciente El Escuadrón Suicida de James Gunn. Vaughn es consciente, por tanto, de la importancia histórica de Kick-Ass, y es por ello que está sopesando cuidadosamente cómo debería ser una nueva entrega basada en los personajes de Millar y John Romita Jr. Aunque, según revela durante una entrevista con ComicBook al hilo de The King’s Man, esta película debe hacerse pronto, pues los derechos de adaptación expiran dentro de dos años.

Teniendo todo esto en cuenta, lo que Vaughn querría es que la nueva Kick-Ass no fuera una continuación, sino un reboot. “La pista está en el título. Creo que Kick-Ass inauguró un nuevo género. Cuando la hicimos todo el mundo decía ‘no se pueden hacer superhéroes con calificación R’. Nadie querrá ver un superhéroe para adultos. No puedes hacer eso, no puedes”, recuerda Vaughn. “Pero quise atreverme y fue tan loco que dije ‘sí, genial, causará tanta controversia y todo el mundo hablará de ello y habrá tante gente que la ame como gente que la odie’. No digo que no deba conservar sus personajes. Solo que hay que imaginar un poco más lejos”.

“Y necesito a un actor o una actriz muy valiente para interpretar al nuevo Kick-Ass porque le dará un susto de muerte”. Kick-Ass y su aliada Hit-Girl (posible traducción: ‘Patea-Culos y Chica-que-Pega') fueron interpretados en las dos primeras películas por Aaron Taylor-Johnson y Chloë Grace Moretz, y aunque su trabajo fue muy alabado a Vaughn le gustaría tomar un enfoque distinto, que ya no los necesitara como protagonistas. Puede que The King’s Man: La primera misión, que aparenta ejercer una relectura de la saga, sea un buen punto de partida para ese “gran reboot” que ansía Vaughn.

