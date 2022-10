En marcha 'Expediente Warren 4'

Desde 2013, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren ha sido un filón para New Line y Warner. Las aventuras de esta pareja real de investigadores paranormales saltaron al cine de la mano de James Wan y en consonancia inauguraron el Warrenverso, prolongado a través de varias secuelas y spin-offs que han ido arrasando puntualmente en taquilla. La última entrega hasta la fecha fue Expediente Warren: Obligado por el demonio, tercera entrega de la continuidad principal donde Wan dejaba la dirección en manos de Michael Chaves: alguien muy vinculado a la franquicia pues previamente rodó La llorona y ahora prepara la secuela de La monja en Francia, con el protagonismo de Storm Reid (Euphoria).

Obligado por el demonio tenía en los papeles principales, como siempre, a Patrick Wilson y Vera Farmiga (en calidad de matrimonio Warren han protagonizado todas las partes de la trilogía, además de dejarse caer por Annabelle vuelve a casa), y a su estreno en 2021 llevó a la franquicia total a superar los 2.000 millones de dólares en taquilla. Ante un éxito tan consolidado, Warner no puede permitirse darle un descanso a Expediente Warren, de forma que según recoge The Hollywood Reporter ya ha puesto en marcha una cuarta entrega. Habrá Expediente Warren 4, pero Wan preferirá mantenerse como productor junto a Peter Safran, sin que aún haya sido asignado un director para la película.

En cambio, Expediente Warren 4 sí cuenta ya con guionista. El elegido ha sido David Leslie Johnson-McGoldrick, un viejo colaborador de Wan que ya escribió para la saga tanto Expediente Warren: El caso Enfield como la mencionada Obligado por el demonio. Al margen del terror, Johnson-McGoldrick también firmó el guion de Aquaman que dirigió el mismo Wan, y ha hecho lo propio con la secuela: Aquaman and the Lost Kingdom, que con Jason Momoa en el papel titular se estrena en diciembre de 2023. Sin apartarse de los superhéroes, Johnson-McGoldrick también fue vinculado recientemente a una posible secuela de The Flash, cuyo tratamiento ha empezado a escribir.

Quizá le acabe dando prioridad a una franquicia tan lucrativa como Expediente Warren, que por ahora no ha confirmado más miembros para su equipo. Wilson y Farmiga no han llegado a ningún acuerdo, pero se espera que retomen sus papeles y la saga continúe expandiéndose.

