En el ‘Spider-Man 4’ de Sam Raimi habría aparecido Kraven (y otro cameo de Bruce Campbell)

Scott Derrickson iba a regresar como director en Doctor Strange en el multiverso de la locura, luego de encargarse de la primera Doctor Strange. Pero llegaron las diferencias creativas, y aun permaneciendo como productor fue sustituido tras las cámaras por Sam Raimi, en lo que suponía todo un acontecimiento para el género superheroico. Y es que no es descabellado considerar a Raimi como uno de sus grandes impulsores, luego de dirigir tanto Darkman como la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire. Ahora que la secuela de Doctor Strange está al caer (se estrena este mismo 6 de mayo), Raimi se encuentra embarcado en el tour promocional, y no se cansa de proclamar la alegría que siente de regresar con sus queridos justicieros tras 15 años de separación.

También surge a cada tanto el recuerdo de aquella Spider-Man 4 que Raimi estuvo a punto de dirigir. Pero que, ante los retrasos y los desacuerdos, Sony optó por reemplazar con un reboot del personaje con Andrew Garfield. Entrevistado por Rolling Stone, el director de Posesión infernal asegura que sigue dispuesto a realizar esa cuarta película de Spider-Man protagonizada por Maguire. “Si hubiera una gran historia creo que lo haría… mi amor por estos personajes no ha disminuido ni un ápice. Se darían las mismas condiciones que antes me detuvieron: ‘¿quiere Tobey hacerlo?’, ‘¿hay un arco emocional?’, ‘¿un gran conflicto?’, ‘¿y un villano que encaje con el tema de la obra?’. Muchas preguntas deberían ser contestadas. Si se pueden responder, me encantaría”.

No es mal momento para plantear el regreso de Maguire puesto que este, en cierto modo, ya ha tenido lugar. Dentro de Spider-Man: No Way Home, donde gracias al terremoto multivérsico que también retrata la nueva Doctor Strange el personaje de Tom Holland alternaba tanto con el Peter Parker de Maguire como con el de Garfield. Raimi nunca ha dejado de pensar en una continuación de Spider-Man 3 (película de recepción terrible, por otra parte), pero confiesa que lo que más pena le ha dado siempre de no ponerse con ella es dejar a Bruce Campbell sin el cameo correspondiente. Y es que el intérprete de Ash Williams, protagonista de Posesión infernal, acostumbra a hacer apariciones en todos sus films.

Incluso ha habido rumores sobre qué habría en la hipotética Spider-Man 4: interpretar nada menos que a Mysterio, que luego tendría el rostro de Jake Gyllenhaal dentro del MCU. “Echo de menos el cameo realmente genial que habíamos diseñado para Bruce Campbell”, cuenta Raimi, y confirma que Mysterio se tanteó como papel para Campbell. “Esa era una de las posibilidades. También teníamos otras cosas en mente, pero esa era una de ellas”. No obstante, lo que más atraía a Raimi de Spider-Man 4 era el villano con quien se iba a enfrentar Peter en esta ocasión: Kraven el Cazador, uno de los archienemigos más famosos de las viñetas.

“Quería a Kraven el Cazador. Íbamos a trabajar con ese personaje en la próxima Spider-Man, siempre quise verle pelear contra Kraven. Pensé que sería algo único. Es el cazador definitivo, y Spider-Man el más ágil embaucador del cielo. Y quería ver a Pete seguir adelante como ser humano”, concluye Raimi. Lo curioso es que ahora mismo Sony prepara una película centrada en este mismo Kraven, aunque hasta ahora nunca se haya enfrentado con Spider-Man para la gran pantalla. Dirigida por J.C. Chandor y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Kraven el Cazador tiene su estreno previsto para el 13 de enero de 2023.

