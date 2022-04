Marvel no ha pagado nada al creador de América Chávez por su aparición en ‘Doctor Strange 2’

Las escasas prestaciones económicas que reciben los artistas cuando sus creaciones saltan al audiovisual suponen un conflicto arraigado en la industria de los superhéroes. Ejemplo básico es el de Jerry Siegel y Joe Shuster, que en 1938 vendieron a Superman por apenas 130 dólares, inaugurando la costumbre de que la editorial se quede con todos los derechos de cada personaje mientras ilustradores y guionistas dependen de gestos de clemencia o litigios alargados. El caso de Jack Kirby, marginado pese a crear buena parte del catálogo Marvel, es también muy conocido, pero en años recientes ha pasado a ser un tema habitual debido al creciente éxito de los universos cinematográficos de superhéroes. Ha habido finales felices, como cuando Jim Starlin y Roy Thomas lograron indemnizaciones por el uso de Thanos y Loki en el Universo de Marvel.

Pero, por lo general, si hablamos de creadores en el seno de Marvel Studios cuyos personajes y arcos son adaptados al audiovisual, el trato suele estar limitado a invitaciones a eventos y a un cheque de 5.000 dólares. Desde Marvel insisten en que esta cantidad suele ser más alta, pero lo cierto es que a veces ni esto se cumple: el año pasado Ed Brubaker, creador del Bucky Barnes que coprotagonizaba Falcon y el Soldado de Invierno, denunció que le habían negado la entrada a la premiere de la serie, solo pudiendo acceder cuando hizo una llamada a Sebastian Stan. Hoy The Hollywood Reporter se hace eco de otro artista furioso con la Casa de las Ideas a cuenta del uso de una creación suya: Joe Casey, guionista que junto a Nick Dragotta amparó el nacimiento en 2011 de América Chávez. También conocida como Miss América, y siendo la primera superheroína latina y homosexual.

La ira de Casey se debe a que el cine se ha fijado en el personaje. Originalmente, Chávez iba a aparecer como aprendiz de bruja en Spider-Man: No Way Home, pero ya que Doctor Strange en el multiverso de la locura estaba a la vuelta de la esquina se sustituyó su rol por el de Ned, amigo de Peter Parker interpretado por Jacob Batalon. Con el rostro de Xochitl Gómez, Chávez aparecerá finalmente en la secuela de Doctor Strange que dirige Sam Raimi y tiene previsto su estreno para este 5 de mayo, siendo una figura indispensable para que el protagonista de Benedict Cumberbatch repare el tejido de la realidad. Está confirmado que Doctor Strange en el multiverso de la locura mantendrá que América es lesbiana, pero lo que debería ser motivo de celebración ha deparado una sensación agridulce para Casey.

“El hecho es que Marvel es dueña de América Chávez. Eso es indiscutible, pero sigue siendo un fallo sistémico el que los creadores no sean respetados ni recompensados”, explica el guionista. En efecto, Marvel Studios no está legalmente obligada a pagar a los autores, puesto que todo lo que hacen pasa a ser propiedad de la marca. No es distinto a lo que ocurre en DC, aunque en ambos escenarios se puede recurrir y llegar a otros acuerdos. El que le plantearon a Casey le pareció ofensivo: hace pocos años el guionista se enteró de que Marvel Studios planeaba adaptar a Miss América, así que se puso en contacto con la editorial para solicitar una cuota que cubriera apariciones previas y futuras en series, juegos y películas. Marvel le ofreció un contrato con una cantidad que no fue del agrado de Casey, ni de sus abogados. Era una “miseria”, y lo rechazó.

No ha trascendido a cuánto ascendía la suma, pero lo más lógico es que sean esos 5.000 dólares reglamentarios más asistencia a eventos. Desde que se negó, Casey no ha recibido una contraoferta. Marvel asegura que las negociaciones siguen en curso, pero el guionista teme que le estén dando largas, y le frustra esta falta de transparencia. “Marvel no me ha pagado nada por América Chávez, no solo por aparecer en la secuela de Doctor Strange, sino también por los episodios de televisión animados, figuras de acción o videojuegos donde ha aparecido. Parecen no tener ningún problema con eso”, declara Casey. Lo curioso es que el guionista ya conocía el estado de las cosas cuando recaló en Marvel hace diez años, y por ello se comprometió inicialmente a no crear nada original.

América Chávez en el cómic

Casey trabajó en cómics de Hulk, Iron Man, X-Men o los Vengadores, pero llegado un punto no pudo evitar contribuir al nacimiento de América Chavez, un personaje muy querido para él. Luego de abandonar Marvel, Casey fue uno de los creadores de Ben 10, y en función al éxito de esta serie animada empezó a familiarizarse con las complejidades de acuerdos y licencias de merchandising. De hecho, Casey ya estuvo presente en una negociación previa de Marvel al hilo de una película de Disney: Big Hero 6, por la que la empresa de Casey, Man of Action, negoció unas condiciones más favorables que finalmente consiguieron. Es en función a este precedente que ahora Casey exige compensación por América Chávez y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

“Para mí no es cuestión de dinero. Ni siquiera de respeto. Nunca esperaría respeto por parte de una corporación. Si puedo permitirme rechazar su oferta insultante y hablar de ello, quizá el siguiente tipo (a quien esta cantidad de dinero podría cambiarle la vida) tendría más oportunidades”, explica el guionista. Para él es importante que los artistas tengan estas conversaciones, pues podría suponer una mayor concienciación que, en el próximo litigio, decantaría la balanza a su favor. “Soy un tipo feliz, no estoy amargado ni descontento porque sé cómo funciona. Pero también sé que las cosas cambian si hablas de ello”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.