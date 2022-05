Películas (y series) del MCU que debes ver antes de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'

Este 6 de mayo se estrena por fin Doctor Strange en el multiverso de la locura, nueva película adscrita al Universo Cinematográfico de Marvel marcada por varios factores que la erigen como una de sus entregas más esperadas. Más allá del carisma de Benedict Cumberbatch como Hechicero Supremo (y de la consideración que le tiene el mandamás Kevin Feige como "nuevo Iron Man" luego de la muerte del personaje de Robert Downey Jr.), está el hecho de que un cineasta tan querido como Sam Raimi debute en el MCU con ella. Y, desde luego, la cantidad de sorpresas que parece albergar y han ido insinuando los tráilers.

Doctor Strange en el multiverso de la locura oficia de continuación a Spider-Man: No Way Home, cuya trama sembró estragos en el multiverso. Estragos que Stephen Strange debe solventar, contando para ello con la ayuda de una traumatizada Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y de una misteriosa joven llamada América Chávez (Xochitl Gómez). En efecto, la secuela de Doctor Strange tiende multitud de puentes con títulos previos del MCU, y de cara a que nadie se pierda hemos diseñado una lista de todo lo que tienes que ver para saber exactamente cómo de multivérsico y de loco puede llegar a ser todo.

'Doctor Strange' (Scott Derrickson, 2016)

Chiewetel Ejiofor y Benedict Cumberbatch en 'Doctor Strange' Disney

Aquí empezó todo. Stephen Strange pasó de ser un neurocirujano a todo un Hechicero Supremo, que luego de un veloz entrenamiento en Nepal y de un sorprendente combate con la maligna deidad Dormammu (resuelto gracias a un bucle temporal donde Strange moría una y otra vez hasta que el susodicho Dormammu se terminaba hartando), quedaba a la custodia del Sancta Sanctórum y del Ojo de Agamotto, que en realidad contenía la Gema del Tiempo. Como resultado de todo esto el principal aliado de Strange, Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) decidía disgustado abandonar su vida de hechicero, pero en la escena poscréditos reaparecía convertido oficialmente en enemigo del Doctor.

'Thor: Ragnarok' (Taika Waititi, 2017)

Aparición de Benedict Cumberbatch en 'Thor: Ragnarok' Disney

Otra escena poscréditos de Doctor Strange le presentaba hablando con Thor (Chris Hemsworth): un diálogo que sería retomado en la tercera película con el Dios del Trueno como protagonista. Thor y su hermanastro Loki (Tom Hiddleston) se presentan así en el Sancta Sanctorum donde Strange, tras intercambiar vaciles y mostrar los icónicos guantes amarillos de los cómics, les revela dónde pueden encontrar a su padre Odín (Anthony Hopkins). Poco después Asgard es destruida y los acontecimientos conducen inevitablemente a Vengadores: Infinity War, con otro extraño visitante irrumpiendo en el Sancta Sanctórum ante los ojos de Strange y su eterno aliado, Wong (Benedict Wong).

'Vengadores: Infinity War' (Hermanos Russo, 2018)

Fotograma de 'Vengadores: Infinity War' Disney

Este visitante no es otro que Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien les informa de que Thanos ha asaltado la nave de refugiados de Asgard matando a Loki pero pudiendo escapar tanto él como Thor. Rápidamente Strange y Wong se ponen en contacto con Tony Stark (Robert Downey Jr.), y de algún modo todos terminan junto a Spider-Man (Tom Holland) y los Guardianes de la Galaxia luchando con el Titán Loco a través de la galaxia. Resultado: una aplastante derrota, pues Thanos cumple su plan de extinguir a la mitad del universo con el Guantelete del Infinito. Por suerte Strange, antes de evaporarse, había diseñado un plan.

'Vengadores: Endgame' (Hermanos Russo, 2019)

Elizabeth Olsen en 'Vengadores: Endgame' Disney

Cinco años después los Vengadores supervivientes se agrupan y deciden viajar en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito antes de que Thanos las obtuviera, y con ellas devolver a la mitad del universo a la vida. Durante su viaje, Banner se topa con el mismo Anciano (Tilda Swinton) que adiestró a Strange, convenciéndole de que le entregue la Gema del Tiempo. Más tarde, justo a tiempo para la última batalla contra Thanos, todos han sido resucitados con éxito. O casi todos: Visión (Paul Bettany) murió antes del chasquido de dedos fatal, de modo que no hay quien pueda consolar a su amada Wanda Maximoff.

'Bruja Escarlata y Visión' (Jac Schaeffer, 2021)

Elizabeth Olsen y Paul Bettany Disney

La primera serie del MCU destinada a Disney+ es también, por ahora, la más unánimemente alabada, gracias a cómo indaga en el trauma de Wanda por la pérdida de Visión. La Bruja Escarlata decide construirse un mundo propio donde su amado siga vivo y haya formado una familia (con dos hijos) junto a ella, pero desgraciadamente esta decisión conduce al secuestro de todo un pueblo (Westview) y a que el dolor de Wanda sea aprovechado por la bruja Agatha Harkness (Kathryn Hahn) para propósitos malignos. Al final de Bruja Escarlata y Visión Harkness ha sido derrotada y los vecinos liberados, pero el dolor de Wanda sigue candente.

'Loki' (Michael Waldron, 2021)

Los dos Lokis Disney

Fruto del viaje en el tiempo de los Vengadores para recuperar las Gemas, el Loki que aún no se había redimido (el que, de hecho, acababa de atacar Nueva York en Los Vengadores) pudo escapar a un lugar desconocido. Varios episodios después, Loki se ha redimido de nuevo y ha encontrado el amor en... sí mismo (una Loki procedente de otro universo que interpreta Sophia Di Martino). Lo que importa sin embargo es que, tras las travesuras de ambos personajes en la Agencia de Variación Temporal y su encuentro con El Que Permanece (Jonathan Majors), se descontrolan varias líneas temporales, conduciendo el multiverso a un considerable desequilibrio incluso antes de lo sucedido en Spider-Man: No Way Home.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' (Destin Daniel Cretton, 2021)

Benedict Wong en 'Shang-Chi' Disney

Wong tiene una breve aparición en esta película, primero combatiendo con Abominación (Tim Roth) en un club de lucha de Macau, y más tarde en una escena poscréditos, donde presenta a Shang-Chi (Simu Liu) y Katy (Awkwafina) a otros compañeros superheroicos: Carol Danvers (Brie Larson) y Bruce Banner. Según descubren en plena reunión, los famosos Anillos que han marcado la trama pueden servir de brújulas hacia... algo. Puede que no sepamos qué hasta Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues en dicha escena Wong decide aparcar la conversación para irse con sus nuevos amigos a un karaoke.

'¿Qué pasaría si...?' (Bryan Andrews, 2021)

El Doctor Strange animado Disney

En teoría la serie ¿Qué pasaría si...? no tenía incidencia directa en la trama del MCU y sus episodios eran autoconclusivos. No obstante, esto último fue desmentido en la recta final de la primera temporada, cuando varios de los Vengadores "alternativos" se unían por un objetivo común. Todos forman parte, en efecto, de universos que coexisten, de ahí que pueda ser tan importante lo visto en el episodio ¿Qué pasaría si el Doctor Strange perdiera el corazón en lugar de las manos? No por nada, sino porque en él vemos a un Strange maligno cuyo universo ha sido destruido, y se parece bastante al que se ha dejado caer por los tráilers de El multiverso de la locura. Puede que este episodio sea, en fin, la base de la película.

'Spider-Man: No Way Home' (Jon Watts, 2021)

Benedict Cumberbatch en el último 'Spider-Man' Sony

Finalmente, la película donde todo queda patas arriba. Doctor Strange accede a ayudar a Peter Parker honrando el recuerdo de sus aventuras por la galaxia; Peter quiere que el mundo olvide que es Spider-Man, pero el conjuro correspondiente sale mal y varios villanos de otras dimensiones llegan a su mundo. La trama parece solucionarse cuando el personaje de Tom Holland toma una dura decisión: que todos olviden quién es Peter Parker. Eso apunta a resolver el lío interdimensional, pero no del todo. Sabremos exactamente qué es lo que Strange necesita arreglar en su inminente película.

