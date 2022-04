¿Sale Loki en 'Doctor Strange 2'? Tom Hiddleston responde: "No estoy haciendo como Andrew Garfield"

De un tiempo a esta parte, cada temporada previa a un nuevo estreno de Marvel Studios se ha convertido en un juego colectivo de intentar adivinar qué personajes aparecen en la película rescatados de otras películas. Doctor Strange en el multiverso de la locura no es ni mucho menos una excepción, claro, sino más bien una prolongación exacerbada de esa tendencia que ya se vio en Spider-Man: No Way Home.

Son numerosos los personajes que están destinados a aparecer en la película de Sam Raimi protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y compañía. Y luego están todos los otros con los que los fans han especulado en alguna ocasión, se han rumoreado o prácticamente parece casi seguro que tendrán algún tipo de presentación, como es el caso del Charles Xavier de Patrick Stewart.

Otro personaje igual de impactante que trae de cabeza al fandom intentando averiguar antes de tiempo (el estreno en cines es el 6 de mayo) si aparece en Doctor Strange en el multiverso de la locura es Loki, el dios del engaño interpretado por Tom Hiddleston. Ya que el final de la primera temporada de su serie propia estaba tan vinculado con la ajetreada apertura de las compuertas del multiverso, muchos especulan si Loki hará acto de aparición.

La gente de Total Film ha tenido ocasión de preguntar directamente al actor británico por esta espinosa cuestión. ¿Su respuesta? Ay, esto sí que te va a parecer previsible. "Vivo en un interrogante", contesta Tom Hiddleston sobre la posibilidad de que Loki salga en Doctor Strange en el multiverso de la locura. "No se sabe nada. Yo solía pensar que podía predecir este tipo de cosas, pero literalmente no tengo ni idea".

Y, por si este tipo de circunloquios te resultan demasiado familiares, Hiddleston quiere dejarlo muy claro. "¡Ni siquiera estoy haciendo como Andrew Garfield! Simplemente no lo sé", asegura el actor, refiriéndose a la incesante ronda de entrevistas que Andrew Garfield tuvo que hacer por los más diversos motivos antes del estreno de Spider-Man: No Way Home en las que siempre negaba que fuera a salir en el filme con Tom Holland y Tobey Maguire.

Por supuesto, ahora sabemos que Garfield mentía descaradamente para mantener el suspense y la ambigüedad antes del estreno del filme. Hiddleston dice que no está haciendo eso (al menos, no niega que Loki vaya a salir), sino que sinceramente no lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Lo cierto es que el actor está trabajando en la segunda temporada de Loki, por lo que puede haber grabado escenas que no sepa si pueden acabar en la serie o en la película.

¿O quizás eso es lo que quiere que pensemos? Habrá que esperar hasta el 6 de mayo para saber si el dios del engaño ha vuelto a quedarse con nosotros. Y en este caso no nos referimos a Tom Hiddleston, sino a Kevin Feige.

