En ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ también aparecerán… dinosaurios

Llevamos cerca de un año con el multiverso. Series como Loki y ¿Qué pasaría si…?, pero sobre todo la reciente Spider-Man: No Way Home, confirman que este elemento es clave en el desarrollo de la Fase 4 del Universo de Marvel, a falta de una trama que lo ponga en común estilo las Gemas del Infinito y la amenaza de Thanos. No Way Home ha supuesto un éxito tal que la estrategia parece ir funcionando bien, pero desde el principio la cúpula de Kevin Feige ha querido dejar claro que el estropicio dimensional de la última película del trepamuros no será nada comparado con Doctor Strange en el multiverso de la locura. La siguiente película del MCU en el calendario, a estrenarse este 6 de mayo.

La secuela de Doctor Strange retoma al hechicero de Benedict Cumberbatch tras No Way Home, descubriendo que el sacrificio de Peter no fue suficiente para devolver la normalidad a su dimensión. Dirige Sam Raimi, y con el paso de los tráilers se ha anticipado otra fiesta de rostros conocidos y cameos inesperados, empezando por el Profesor X de Patrick Stewart cuya voz se supone que escuchamos en el último tráiler. La revista Empire, que publica su último número esta semana, ha querido contribuir al hype con una espectacular portada para suscriptores dedicada a Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Ahí podemos ver a Cumberbatch en compañía de sus aliados Wong (Benedict Wong) y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) llegada de Bruja Escarlata y Visión. También nos reencontramos con Mordo (Chiwetel Ejiofor) y vemos a America Chavez (Xochitl Gomez), pero a quién le importan todos estos personajes cuando en la misma portada diseñada por Chris Malbon encontramos… dinosaurios. En la esquina derecha de la portada, como puedes ver bajo estas líneas, se divisa nada menos que un Tiranosaurio Rex, con lo que las ganas de Doctor Strange en el multiverso de la locura ahora rozan lo estratosférico. Parece, por tanto, que tendremos un maldito T-Rex en la película pero… ¿cómo es eso posible?

La portada para suscriptores de Empire Empire

En el tráiler de Doctor Strange 2 lanzado durante la SuperBowl hubo quien ya distinguió un fotograma donde Strange y Chavez aparentaban haber viajado a la prehistoria, pero para elucubrar qué importancia puede tener esto en el film de Raimi hay que acudir a las viñetas. Existe la opción, claro, de que los viajes de Strange le lleven muy atrás en el tiempo, pero también de que recale en la llamada Tierra Salvaje, aparecida en los cómics de los años 40. Se trata de una zona escondida en la Antártida donde el tiempo quedó congelado en la era prehistórica, de forma que ahí aún existen los dinosaurios.

Lo interesante de la Tierra Salvaje es que Stan Lee y Jack Kirby acostumbraron a vincularla con los X-Men, pues ahí vivía uno de sus principales enemigos: el hombre pterodáctilo que responde al familiar nombre de Sauron. Juntando esto con el posible regreso de Stewart, quedaría confirmado que la Patrulla X aparecería por todo lo alto y finalmente en Doctor Strange en el multiverso de la locura, luego de que esta aparición se haya relegado lo indecible desde que Disney compró Fox y tuvo posibilidad de usar a los mutantes.

Hay que recordar, por otra parte, que la Tierra Salvaje es un escenario fundamental en el arco de Secret Invasion: el mismo que dará pie a una serie homónima en preparación. Puede que Doctor Strange en el multiverso de la locura también dé paso, de un modo u otro, a esta próxima ficción de Disney+.

