Emma Thompson será la señora Trunchbull en el musical de 'Matilda'

Puede que la Matilda dirigida en 1996 por Danny DeVito sea un clásico, pero eso no impidió el estreno de una adaptación musical destinada a los escenarios en 2010 (por descriptivo título Matilda the Musical), y tampoco evitará que dicha adaptación dé su correspondiente salto al cine. La novela original de Roald Dahl es un clásico de tal magnitud que no son de extrañar los intentos periódicos del audiovisual por trasladarlo, siendo la última tentativa una producción de Working Title destinada a Netflix que cuenta con parte del equipo del espectáculo de Broadway. Esto es, Matthew Warchus como director, Dennis Kelly como guionista, y Tom Minchin como compositor.

Recientemente sabíamos que Lashana Lynch (vista en Capitana Marvel y primera mujer en portar el rango 007, como veremos en Sin tiempo para morir) interpretaría a la señorita Honey en la nueva Matilda, siendo el primer nombre del reparto confirmado. Ahora, The Hollywood Reporter informa de que la película de Warchus ya ha encontrado actriz para el personaje titular, y también para la gran antagonista que tiene por apellido Trunchbull y fue interpretada en los 90 de forma memorable por Pam Ferris. Las actrices elegidas son por un lado Alisha Weir, y por otro Emma Thompson.

Weir, de escasa experiencia en pantalla más allá de la serie Darklands, interpretará al personaje que tuvo originalmente los rasgos de Mara Wilson, y Thompson ejercerá de la gran villana de Matilda. La veterana actriz tiene previsto el estreno de Cruella, que coprotagoniza junto a Emma Stone, el próximo 28 de mayo de forma supuestamente exclusiva en Disney+, pero en lo que se refiere a Matilda Netflix aún no ha tanteado una fecha para que se incorpore a su catálogo.