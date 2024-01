Emma Stone recuerda el peor consejo que le dieron al empezar en Hollywood: "Pura basura"

Muy mal se tiene que dar la cosa para que, en cuestión de semanas, Emma Stone no sea nominada al Oscar a Mejor actriz por Pobres criaturas. Se trata de su nueva colaboración con Yorgos Lanthimos, cineasta a quien ya ha apodado su “auténtica alma gemela creativa” y con quien antes de Pobres criaturas había trabajado en La favorita: después de estos títulos, ambos están involucrados en varios proyectos consecutivos. En lo que se refiere a esta libre revisión de Frankenstein, la interpretación de Stone ha deslumbrado a propios y extraños, y ha sido galardonada en la reciente gala de los Palm Springs Awards.

La actriz ha recogido el Desert Palm Achievement Award a Mejor actriz de manos de sus compañeros de reparto Mark Ruffalo y Willem Dafoe, a la espera de que llegue la candidatura de la Academia y Stone esté más cerca que nunca de recoger su segundo Oscar (tras el primero de La La Land). Una vez en el escenario, y según Hollywood Reporter, Stone quiso aprovechar en su discurso para homenajear a todas las mujeres de la industria que han trabajado duro para alcanzar posiciones semejantes a ella, acordándose en este punto de cierto consejo desafortunado que le dieron cuando ella misma estaba empezando con la actuación.

“Estoy agradecida por poder seguir probando cosas nuevas y poder elegir cuando se trata de trabajar, porque sé lo raro y fugaz que puede ser elegir lo que quieres hacer, o con quién quieres trabajar, como intérprete”, explicó la actriz de Pobres criaturas. “No siempre estuve segura de que fuera así, porque cuando me mudé por primera vez a Los Ángeles, fui a una de esas reuniones generales a las que a veces te envían. Un ejecutivo me dijo que para los actores masculinos es una maratón, no un sprint, y que a sus ojos, para las mujeres, era un sprint, no un maratón”.

Ahora que ya tiene plena experiencia a sus espaldas, Stone cree que ese ejecutivo se equivocaba. “Eso fue hace 20 años, y me di cuenta de que ese consejo es una basura total porque la mayoría de las mujeres que admiro en esta industria, muchas de las cuales están en esta sala, han demostrado que a medida que pasa el tiempo, la vida y el trabajo solo se vuelven más interesantes y más satisfactorios”, concluyó entre aplausos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.