Yorgos Lanthimos y Emma Stone ya han terminado su próxima película tras 'Pobres criaturas' (que tiene nuevo título)

Yorgos Lanthimos y Emma Stone estaban hechos el uno para el otro, pero no lo supieron hasta que trabajaron juntos en La favorita. El film más exitoso del cineasta griego inauguró una nueva fase en su flamante carrera, ahora marcada por la presencia de la actriz ganadora del Oscar en cada nuevo proyecto. De este modo, Stone ha vuelto a aparecer en un cortometraje aun inédito de Lanthimos, Bleat, y ya ha acumulado todos los elogios habidos y por haber gracias a Pobres criaturas. Película que ganó el León de Oro en el pasado Festival de Venecia, y que se estrenará comercialmente en España este 24 de enero.

Pero eso no es todo. Ya antes del estreno de Pobres criaturas sabíamos que Stone y Lanthimos habían vuelto a trabajar en otra película, rodándola en Nueva Orleans a lo largo de octubre del año pasado. Este nuevo largometraje se encuentra en posproducción y hasta ahora lo habíamos conocido con el título AND (un enigmático "Y" en su traducción al castellano), pero según se ha podido hacer eco IndieWire ha cambiado de título. El cuatro trabajo juntos de Lanthimos y Stone ahora se titula Kind of Kindness, que podríamos traducir como “Un tipo de amabilidad” o “Algo de amabilidad”. Un título más asequible que Y.

Por ahora es todo lo que sabemos del largometraje, más allá del reparto que ha reclutado. Kind of Kindness reúne a Stone junto a otros intérpretes presentes en Pobres criaturas, tales como Margaret Qualley y Willem Dafoe. También encontramos por aquí a Joe Alwyn (que trabajó con Lanthimos en La favorita), a Hunter Schafer, a Jesse Plemons y a Hong Chau, nominada al Oscar por La ballena. Un reparto muy potente que llevará a la pantalla un misterioso guion escrito por Lanthimos en compañía de Efthimis Filippou.

No sabemos nada más de la película, aunque hace unos meses trascendió una chocante anécdota de su rodaje: Willem Dafoe se dejó abofetear 20 veces por Stone para preparar una escena. Y era una escena en la que ni siquiera salía Dafoe, pero ofreció su rostro para que la actriz pudiera meterse en el personaje. El film tampoco tiene fecha de estreno aún, aunque está confirmado que al igual que Pobres criaturas lo distribuirá Searchlight Pictures.

