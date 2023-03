La favorita fue la primera colaboración de Yorgos Lanthimos y Emma Stone. Al parecer ambos estuvieron muy cómodos, porque han vuelto a aliarse en las dos películas consecutivas. Lanthimos está detrás tanto de Poor Things como de And. La primera ya está prácticamente concluida, y se basa en una novela de Alasdair Gray que le da una vuelta de tuerca al Frankenstein de Mary Shelley en plena época victoriana.

La actriz ganadora del Oscar es su protagonista, y le acompaña Willem Dafoe. Ambos, curiosamente, repiten con Lanthimos en el otro film que prepara. Del argumento de And no se sabe gran cosa, pero hemos tenido un vistazo directo a cómo se está desarrollando gracias a su equipo. En un perfil publicado por The New York Times se revela que, durante una jornada de rodaje, Stone llegó a abofetear a Dafoe 20 veces.

El objetivo es que la escena fuera más real, pero curiosamente los bofetones se dieron durante el ensayo previo, sin que la cámara estuviera grabando. Dafoe solo quería meterse en el personaje. “Esto es lo que quieres de los actores. Que quieran formar parte de todo”, dice un Lanthimos muy ufano. Stone admira igualmente la dedicación del actor de El faro, de quien dice que es “lo opuesto” a otros actores que conoce.

Se debe a que él no tiene “ese instinto de otros intérpretes, que necesitan el ‘¡mírame, mírame!' constante’”. Dafoe, por su parte, justifica lo ocurrido de esta forma: “Una vez empiezas a trabajar se convierte en un medio de supervivencia. Y luego… pasa a ser algo espiritual, buscando tu conexión con todas las cosas”. Si para conseguir esa conexión necesitas que Emma Stone te parta la cara, bienvenido sea.

