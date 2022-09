'And': Emma Stone, Jesse Plemons y Willem Dafoe protagonizan lo nuevo de Yorgos Lanthimos

No hemos tenido película de Yorgos Lanthimos desde 2018, cuando el director griego accedió por fin al gran público y a los círculos académicos gracias La favorita. En este disfrutable drama de época coincidió con Emma Stone, que fue nominada al Oscar gracias al film y, al parecer, descubrió que se sentía enormemente cómoda trabajando con Lanthimos. De ahí que la actriz de La La Land haya repetido con él en un próximo cortometraje, Bleat, y en la siguiente película del director de Canino tras La favorita: su título es Poor Things, y basándose en una novela de Alasdair Gray encuentra a Stone como una “Frankenstein femenina” acompañada de Mark Ruffalo, Willem Dafoe y Margaret Qualley.

Poor Things ya está inmersa en la posproducción, y aunque aún no haya fijado fecha de estreno Lanthimos ha decidido ponerse cuanto antes con un siguiente largometraje, del que se hace eco The Hollywood Reporter. Su título es And, y parte de un guion original escrito entre Lanthimos y su colaborador habitual Efthymis Filippou (con él desarrolló, por ejemplo, El sacrificio de un ciervo sagrado y Langosta). No ha trascendido detalle alguno sobre el argumento, pero sí del elenco que el director griego está reclutando: de este modo, de Poor Things Lanthimos recupera a Willem Dafoe, Margaret Qualley y Emma Stone, en lo que sería su cuarto proyecto juntos. Y colabora por primera vez con Jesse Plemons, nominado recientemente al Oscar por su trabajo en El poder del perro.

And empezaría a rodarse en Nueva Orleans en octubre, teniendo detrás la producción de Element Pictures, Film4 y Searchlight Pictures luego de que estas compañías auspiciaran igualmente Poor Things. “Trabajar con Yorgos sigue siendo una cima para nosotros en Searchlight, y este es otro proyecto realmente original que distingue su trabajo”, declaran desde Searchlight Pictures. Desde que triunfara en su país natal con Canino, hace ya 13 años, Lanthimos ha desarrollado una carrera que ganaba visibilidad a cada proyecto, empezando a trabajar con estrellas internacionales a partir de Langosta. Lo último que hemos podido ver suyo, antes de Bleat y Poor Things, es el corto Nimic con Matt Dillon.

