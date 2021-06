Colin Farrell y Rachel Weisz se reúnen tras ‘Langosta’ para encabezar lo nuevo de Todd Solondz

Cuando Yorgos Lanthimos recurrió a Colin Farrell y Rachel Weisz para protagonizar Langosta, ambos intérpretes lidiaron admirablemente con la querencia del griego por atmósferas opresivas y personajes hieráticos. Lo hicieron, de hecho, para una de sus películas más aclamadas (Farrell repetiría más tarde con él en El sacrificio de un ciervo sagrado), pero la incomodidad que logra Lanthimos en sus películas no es nada comparado a lo que ha logrado Todd Solondz a lo largo de su carrera, en trabajos como Bienvenidos a la casa de las muñecas o Happiness. Este director independiente, precisamente, ha tomado “prestada” la pareja protagonista de Langosta para su nuevo trabajo.

Según recogen medios como The Film Stage, Farrell y Weisz volverán a reunirse para el nuevo trabajo de Solondz como director, titulado Love Child. Se trata de un proyecto que lleva largo tiempo en desarrollo y en su momento tuvo como intérpretes vinculados a Penélope Cruz y Édgar Ramírez. Love Child propone una perversa relectura del mito de Edipo: Junior es un niño de 11 años que quiere ser estrella de Broadway y tiene una malsana obsesión con su madre (Weisz). Un día orquesta un accidente capaz de llevar a su padre a la muerte, y acto seguido intenta emparejar al personaje de Weisz con un hombre (Farrell) para que este se convierta en su nuevo padre.

No obstante, cuando ambos congenien, Junior enloquecerá de celos y tratará de inculpar al personaje de Farrell de la muerte de su padre. Se trata de una comedia negra que parece hecha a la medida de Solondz (quien no estrena película desde Weiner-Dog, hace cinco años), y el director se encuentra muy entusiasmado ante el proyecto: “Es mi primera película con un argumento y mi primera película ambientada en Texas. Es divertida y sexy, y se inspira en las películas de Hollywood que me hicieron querer ser cineasta. Siempre me ha gustado el trabajo de Rachel y Colin, y me siento muy honrado de poder despertar su pasión por un trabajo tan inesperado como serio”, declara.

Aún no se ha concretado una fecha de inicio de rodaje para Love Child, puesto que Farrell se encuentra ahora mismo ocupado en Irlanda rodando The Banshees of Inisheer. Se trata de la nueva película de Martin McDonagh luego del éxito de Tres anuncios en las afueras, para la que se ha reunido con la misma pareja de su debut al cine Escondidos en Brujas: el citado Farrell y Brendan Gleeson. Es poco lo que se sabe de The Banshees of Inisheer, más allá de que se centra en una pareja de amigos de toda la vida cuya relación queda de repente quebrada.

