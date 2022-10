Emily Ratajkowski critica a 'Blonde' por ser "otra película que fetichiza el dolor femenino"

El estreno de Blonde, la película donde Ana de Armas encarna a Marilyn Monroe en una visión muy particular de la vida de la gran estrella de Hollywood, ha generado una tormenta de opiniones que no deja a nadie indiferente. Ni siquiera a quienes aún no han visto la película de Andrew Dominik, como la modelo británica Emily Ratajkowski.

La crudeza de algunas de las imágenes de Blonde y el tratamiento ficcional que hace de la vida de Marilyn Monroe ha levantado críticas que han llevado a Joyce Carol Oates, autora del libro que adapta el filme, ha declarara que "no es para todos los gustos".

"No la he visto aún pero no me sorprende oír que es otra película que fetichiza el dolor femenino, incluso en la muerte", ha opinado la supermodelo en un vídeo de TikTok donde aborda una de las distintas corrientes de opinión polarizadas que ha despertado el filme que Netflix tiene como uno de sus principales contendientes para la carrera de los Oscar.

@emrata So done with the fetishization of female pain and suffering. Bitch Era 2022 ♬ original sound - Emrata

Emily Ratajkowski se mantiene al margen de valoraciones concretas sobre Blonde, pero la usa como síntoma para hablar de otro tema más general. "Nos encanta fetichizar el dolor femenino", explica Ratajkowski a sus seguidores. "Mirad lo que pasó con Amy Winehouse, con Britney Spears, la obsesión con la muerte de Diana [Spencer; Lady Di]. Nos obsesionamos con asesinos en serie y la muerte de mujeres. Si ves cualquier episodio de C.S.I. hay una fetichización disparada del dolor femenino".

"Yo misma aprendí a fetichizar mi propio dolor, el daño en mi vida, de modo que se viera como algo que puede ser atendido, que parezca sexy", reconoce la modelo. "Creo que [algunas mujeres] hacemos eso de diversas maneras. Pero quiero cambiarlo. ¿Sabéis lo que es complicado fetichizar? El enfado. Así que tengo una propuesta: creo que todas necesitamos estar más enfadadas", propone como contramedida.

Emily Ratajkowski responde a las críticas

El vídeo de Ratajkowski tuvo amplia repercusión, con más de dos millones de visualizaciones, y generó el consiguiente revuelo. Ante un tipo de críticas que recibió de quienes cuestionaban la opinión de la modelo por haber participado en el famoso videoclip de Blurred Lines junto a Robin Thicke, recordó que precisamente el año pasado publicó un libro, My Body, donde hablaba de su desagradable experiencia durante el rodaje.

"Leed mi libro y dejad de decir a las mujeres que son feministas de mentira. Es delirante", escribe. En el vídeo, sale moviendo la cabeza al son de la canción Ride, de Lana del Rey, durante el verso que se puede traducir como "Estoy cansada de sentirme como si estuviera puto loca".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.