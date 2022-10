'Blonde': las diferencias y similitudes de la película con la novela de Joyce Carol Oates

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS BLONDE]

Blonde no ha llegado a los cines, pero ya está en Netflix. La película protagonizada por Ana de Armas en la que da vida a Marilyn Monroe no se trata de un biopic cualquiera. De hecho, no debería considerarse un biopic al uso, pues no adapta la vida de la estrella de cine, sino la novela de Joyce Carol Oates, quien a su vez se dedicaba a ficcionar la vida de Marilyn en su aclamada novela homónima, publicada en el año 2000.

Por ello, antes de entrar en las comparaciones con la película de Andrew Dominik, hay que aclarar que la novela en sí misma no es una biografía de Marilyn Monroe tanto como una historia ficcionada a través de hechos reales que sí sucedieron en la vida de la actriz. Esto es importante para tener en cuenta que muchos detalles de su vida pueden ser exageración o directamente pura invención de la autora, de hecho es a lo que juega durante toda la novela, a que uno como espectador intente desentrañar qué hay de verdad en toda la fantasía.

La propia autora lo aclara al principio del libro: "Blonde es una «vida» radicalmente destilada en forma de ficción y, a pesar de su longitud, el principio de apropiación es la sinécdoque. Por ejemplo, en lugar de los múltiples hogares de acogida en los que vivió Norma Jeane de pequeña, Blonde explora solamente uno, y éste es ficticio; de sus numerosos amantes, crisis médicas, abortos, tentativas de suicidio e interpretaciones cinematográficas, Blonde muestra un grupo selecto y simbólico", aclara Oates, añadiendo que hasta muchos de los poemas y cartas que aparecen vienen firmados por ella y adjuntando además toda la bibliografía consultada para inspirarse en los hechos que sí sucedieron en la vida de Norma Jeane Baker.

Esta es una advertencia que no se da en la película y que es importante tener en cuenta para todo aquel que vaya a ver Blonde creyendo que asistirá a un retrato fiel de la vida de Marilyn Monroe. Al igual que la propia Marilyn no era más que una invención publicitaria de un gran estudio de Hollywood y tras ella había una persona real, Norma, aquí el personaje que vemos no deja de ser un personaje de ficción. Si se parece más al que escribió Joyce Carol Oates o es una cosecha propia de Andrew Dominik (quien firma también el guion de la película) es lo que ahora pasamos a dilucidar.

Marilyn Monroe de niña junto a su madre, Gladys Mortensen Cinemanía | Silver Screen Collection

Estructura narrativa: linealidad vs saltos

"Su madre la llevó por primera vez al cine cuando ella tenía tres o cuatro años. Era su recuerdo más temprano (...) Aún faltaban años para que entendiera siquiera los rudimentos de una historia cinematográfica; sin embargo, se quedó fascinada por el movimiento, el incesante, ondulante, fluido movimiento en la gran pantalla que se alzaba ante ella".

El inicio de la novela ya es toda una declaración de intenciones por parte de la autora. Sitúa el primer recuerdo de Marilyn en un cine, el lugar en el que está llamado a ser una estrella, y describe la fascinación que sintió para más adelante contrastar con el camino de desidealización que tendrá que afrontar en Hollywood. Un principio bello y optimista que contrasta en gran medida con el arranque de la película.

En Blonde de Andrew Dominik lo primero que vemos es un cuadro, el de una estrella de Hollywood. El cuadro está colgado sobre la cama de la madre de Norma Jeane, y es esta quien le explica a la niña que aquel que ve es su padre. Dominik establece desde el principio uno de los temas recurrentes en ambas obras, como es la búsqueda del padre por parte de Norma/Marilyn. Sin embargo, lo que sucede a continuación es el episodio del incendio de Hollywood, situando ya la infancia de Marilyn como algo caótico, traumatizado y muy alejado de lo que describe la novela.

Julianne Nicholson como Gladys, la madre de Norma Jeane Matt Kennedy/NETFLIX

Aunque sin duda la diferencia más evidente es en la forma de narrar de una y otra. Mientras que en la novela Oates sigue a rajatabla la cronología, Dominik va hacia delante y hacia atrás de forma caprichosa, rompiendo en gran medida la linealidad que caracteriza a la obra. En la novela cada capítulo está dedicado a una fase de la vida de Norma Jeane, comenzando por su infancia (La niña, 1932-1938), su adolescencia (La adolescente, 1942-1947), sus primeros pasos en Hollywood (La mujer, 1949-1953), su estrellato (Marilyn, 1953-1958) y su etapa final (La otra vida, 1962).

Si bien la película ubica al espectador lugares y fechas concretas en algún que otro momento, este sentido de linealidad se pierde en favor de un montaje que va dando saltos a los episodios que más le interesan al director. Así vemos que toda la infancia y adolescencia de Norma Jeane (que ocupa casi la mitad de la novela) es omitida para pasar directamente a cuando es Marilyn, y dentro de esta fase a las relaciones con dos de sus maridos, Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) y Arthur Miller (Adrien Brody).

Personajes: amantes, maridos y demás compañeros de profesión

"¡Ah, lo quería! Estaba locamente enamorada de él. Quería tener hijos suyos, quería ser feliz con él y… por él. Él había prometido hacerla feliz. Necesitaba confiar en él. Su felicidad no dependía de ella misma, sino de él. Porque ¿qué pasaría si él dejaba de amarla?"

La vida de Norma Jeane está en gran medida delimitida por la gente que la rodeaba: su madre, sus amantes, sus maridos y sobre todo la gente que le acompañaba en los rodajes, tanto gente del estudio que le asesoraba como compañeros de reparto y directores. Eso hace que la novela pueda abarcar toda su vida y centrarse en cada fase detenidamente, mientras que la película, a pesar de sus casi tres horas, acota en gran medida las relaciones de Norma.

Esto hace que se queden fuera la mayoría de personajes de la primera parte de su vida, entre ellos su abuela Della Monroe (de la que sacó el famoso nombre), sus compañeras en el orfanato (en especial Fleece, con la que se vuelve a encontrar en Hollywood años después) o los Pirig, una pareja que la acoge en su casa durante su adolescencia y con cuyo marido, Warren, mantiene su primera relación.

Pero sobre todo la película prescinde de dos personajes tan importantes como Bucky Glazer (nombre ficticio que le pone la autora a James Dougherty), el primer marido de Marilyn, y Otto Öse, un estrafalario fotógrafo con el que también acaba manteniendo una compleja relación y que gracias al cual obtiene su primer gran contrato. Dominik renuncia a presentar ninguno de estos personajes, pero lo cierto es que son realmente claves en la construcción de la personalidad de Norma y en la forja de sus futuras inseguridades y complejos.

Marilyn Monroe, en una de sus primera sesiones fotográficas antes de convertirse en una estrella Cinemanía

Con respecto a los que sí están, destacan el agente de la actriz I.E. Shinn (Dan Butler), el cual tiene un menor protagonismo que en la novela y ni siquiera se menciona la también compleja relación que mantenía con Norma. La madre, Gladys (Julianne Nicholson), solo aparece al principio de la película y en un momento dado cuando Marilyn decide regresar diez años después al centro en el que está internada para verla, aunque esta no la reconoce debido a su cambio físico de Norma y a su deterioro mental.

No obstante, en el libro Gladys Mortensen es uno de los personajes más recurrentes, pues aparece en todas las etapas de su vida (Norma hace continuas visitas al centro en el que está ingresada y mantiene largas conversaciones con ella) y es una de las causas de la crisis de identidad que sufre. En la película esto tan solo se sugiere cuando Norma (Ana de Armas) pregunta si la enfermedad que padece su madre es hereditaria.

Con respecto a los Dióscuros, los hijos de Charlie Chaplin y Edward G. Robinson caídos en desgracia que se topan en el camino de Marilyn, la película altera en gran medida su relación con Norma. Si bien es cierto que los retrata de una manera más o menos fiel en cuanto a su condición de proscritos y sus vicios (el alcohol, las drogas, el sexo...), en la película se da a entender que su relación es un bache emocional en la carrera de Marilyn. Los Dióscuros y Norma formaban un trío que escandalizó Hollywood, pero más allá de eso se comprendían y ayudaban los unos a los otros y lo que es más importante, se quieren.

En la película no solo se aprovechan de ella sino que, más adelante, llegan a chantajear a Joe DiMaggio con las famosas fotografías desnudas (las que había sacado Otto Öse) de Norma. Eso ocurre en la novela, pero no son los Dióscuros quienes chantajean, sino un fotógrafo cualquiera. Un cambio significativo que da a entender que la relación entre los tres era peor de lo que retrata el libro (si bien es cierto que tras el aborto de Marilyn se separan) y que en gran medida hace que el final, con la carta de Cass Chaplin en la que confiesa que se estaba haciendo pasar por su padre, pierda por completo su significado original.

Con respecto a los maridos, la película hace especial hincapié en dos: Joe DiMaggio y Arthur Miller, el Ex Deportista y el Dramaturgo en la novela. Con el primero se centra en su primer encuentro en un restaurante, cuando ambos llevaban una idea equivocada del otro, y como conectaron desde el principio, en una escena muy parecida a la de la novela. Sin embargo, en la película salta de ese bonito encuentro (y la pedida de matrimonio un tiempo después tras el estreno de Los caballeros las prefieren rubias) a la tensa relación que mantuvieron cuando DiMaggio quiso que Marilyn dejase el cine.

Joe DiMaggio, durante el funeral de Marilyn Monroe Cinemanía

Aunque no se esconde que es un personaje celoso y temperamental, el libro tiende a sugerir más que ser explícito en cuanto a la violencia que este infligía a Marilyn. La película por el contrario, muestra un episodio muy violento después de que le chantajeen con las ya mencionadas fotos de Norma desnuda.

La relación entre DiMaggio y Marilyn nunca fue sencilla, pero ante todo la novela la describe como una de las etapas más felices de su vida, más allá incluso de los violentos episodios de celos que pudiera sufrir el deportista. Una vez Marilyn rompió con Miller, ella y DiMaggio retomaron el contacto y volvieron a ser amigos, mientras este seguía acudiendo asiduamente a terapia para controlar sus ataques de ira. Además, DiMaggio fue uno de los grandes afectados por la muerte de Marilyn, llegando a prohibir la presencia de los Kennedy y otras tantas figuras de Hollywood en el funeral de la actriz, a cuya tumba mandaba llevar flores cada semana.

Con respecto a Miller, el famoso dramaturgo, sucede algo parecido en la película a pesar de tener una personalidad diametralmente opuesta a la de DiMaggio. En la película se narra su primer encuentro en el teatro (al que Marilyn ha acudido para estudiar interpretación de nuevo, con la idea de hacer algo más serio que en Hollywood) y en una cafetería. Allí Miller descubre que Marilyn es mucho más que una cara bonita y queda descompuesto cuando cree ver en ella una reencarnación de su Magda, una mujer de la que estuvo enamorado años atrás. La relación en la película no va mucho más allá de esta secuencia y otra de gran importancia, en la que Marilyn sufre un nuevo aborto, que también está contada de forma bastante fiel a la novela.

Por último, sin duda la relación a la que más se acerca en cuanto a significado es la que Norma mantuvo con el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. La relación entre ambos era prácticamente un secreto a voces y la película solamente detalla uno de los muchos encuentros que tenían, pero sí refleja ese ambiente de prostitución y sometimiento al que se entregaba la actriz frente al político. Narrado, eso sí, de forma mucho más explícita y vulgar que en la novela, pero digamos que eso es una cuestión de estilo.

Imagen de 'Blonde' Matt Kennedy/NETFLIX

Estilo

Para mi hijo

Contigo,

el mundo vuelve a nacer.

Antes de ti…

nada existía.

¡Un hijo! Eso sonaba peligroso para alguien.



Si algo se puede decir de Blonde, tanto de la película como de la novela en la que se basa, es que tienen un estilo muy particular e inconfundible. En el caso de la película, desde el principio Dominik apuesta por una propuesta formal camaleónica, en la que cada plano es diferente del anterior. Así tenemos partes de la película en blanco y negro y otras a color; unas con un formato de 4:3 y otras con el clásico 16:9, todas ellas sin seguir un aparente orden ni cohesión, de forma completamente arbitraria. Aunque sin duda lo que más llama la atención son los recursos formales que el cineasta emplea para hacer más inmersiva la experiencia, como esos insertos de embriones cuando Marilyn piensa en el aborto, las transiciones como las de la cama de los Dióscuros a las cataratas de la película Niágara o, sobre todo, las reimaginaciones de las películas de Monroe con Ana de Armas (lo que se podría considerar un deepfake pero mejor apañado).

No sabemos exactamente a qué se deben estas particulares decisiones creativas de Dominik, si a una mayor inmersión del espectador, una narración lo más cercana posible a la mente de Marilyn o simplemente una forma de filmar más esteta. Lo que está claro es que la forma en la que se han filmado las mismas escenas poco o nada tienen que ver con el estilo de Joyce Carol Oates en la novela, muy particular también pero con una forma de narrar en ocasiones más sutil, no tan explícita y, sobre todo, con mucha intención por sobreproteger a su protagonista más que exponerla.

Aunque parezca mentira, Blonde es una novela escrita en tercera persona, con una narradora (la propia Oates) que es omnisciente, y no solo eso sino que conoce a la perfección la psicología de su protagonista. Oates describe los miedos, las emociones y deseos de Norma a la perfección, como si lo supiera todo sobre ella, y es ello lo que hace que su construcción resulte tan verosímil a pesar de no ser narrado en primera persona. La autora incluye todo tipo de recursos en cada capítulo, desde insertos de poemas (la mayoría de ellos inventados por ella, pero con algunos versos auténticos de Marilyn como el mencionado unas líneas arriba) hasta las famosas cartas que mandaba a sus fans con un beso y el mensaje "Con cariño, Marilyn".

Tanto Dominik como Oates están decididos a acercarse del todo a Norma, la diferencia está en cómo lo hacen. Dominik apuesta por el primer plano y el plano corto, por mostrar todo lo que puede (sexo, violaciones y demás) e imaginar lo que no. Oates, ante todo, quiere proteger a su protagonista y por eso narra con detalle solo cuando cree conveniente, y prescinde de ser explícita cuando esos detalles resultan demasiado escabrosos. En definitiva, una sensibilidad femenina hacia un personaje que no siempre fue vulnerable, pero que cuando lo es tiene la decencia de mostrar algo de respeto. Algo que sin duda se echa de menos en el filme.

Por si todo eso fuera poco, Blonde tiene un montón de diálogos internos, de monólogos de la propia Norma divagando sobre qué hacer con su carrera, con su vida (aunque la narración sea lineal hay muchos flashbacks a su infancia) y con esa otra personalidad que ahora la domina y que se hace llamar Marilyn Monroe.

Marilyn y Norma Jeane

"En esta casa, en medio de la prolífica y bulliciosa familia de su marido, ella no era la Actriz Rubia, y mucho menos Marilyn Monroe, porque era imposible ser Marilyn sin una cámara delante, filmando. Tampoco era Norma Jeane. Sencillamente, era la esposa del Ex Deportista"

Llegados a este punto, parece evidente que si bien Andrew Dominik ha cogido buena parte de la novela para la película, hay temas y elementos clave de Oates que ha sustituido por otros. Aun con todo, el más flagrante podría ser la propia construcción de Marilyn, quien está más cercana a perpetuar el estereotipo con el que ha cargado sobre sus hombros tanto tiempo que del tierno lienzo que construía Oates sobre su personalidad alegre y divertida. En este sentido, lo que más permanece es la sensación de que Norma nunca llegó a asumir el rol de Marilyn, la estrella que la prensa, la industria y el público querían que fuera, con lo que ella quería ser, una mujer sencilla, con hijos y, en definitiva, feliz.

Ana de Armas junto al director Andreww Dominik en el rodaje de 'Blonde' Cinemanía | Matt Kennedy

Dicen que no hay mayor símbolo de inteligencia que el humor, y la novela de Oates está llena de momentos cómicos: con sus amantes, con sus matrimonios, con otros compañeros de profesión...Marilyn era capaz de hacer limonada con los limones que le iba dando la vida y de sacar una sonrisa hasta en los momentos más complicados. La película parece querer quedarse solo con estos momentos más amargos, llenando la vida de la estrella de episodios oscuros que, aunque figuran en la novela, no constituyen la totalidad de esta. Norma comenzó siendo una niña ingenua e inocente, pero Blonde precisamente trata de ese viaje de ascenso y posterior caída para transformar a aquella niña tímida en la mayor estrella femenina que jamás pisó Hollywood. Y eso es algo que no solo se consigue con una cara y cuerpo bonito, una idea que perpetúa el filme.

Blonde tiene mucho de Marilyn, pero muy poco de Norma, más allá de sus peores momentos. La película evade como ya hemos comentado la aparición de muchos personajes que forjan su carácter, pero también el propio viaje personal que realiza Marilyn con los hombres, de entregarse a ellos por completo para que le rompan el corazón una y otra vez. Sin todas sus relaciones no se pueden entender sus desgracias y su trágico final, del mismo modo que no se puede entender su forma de actuar sin presentar su rutina en los rodajes.

Gente como Richard Widmark, Robert Mitchum (el único que queda más o menos bien con ella) o Joseph Cotten aparecen recurrentemente, a veces como amenazas, a veces como consejeros. Y todos ellos son aludidos con pseudónimos, iniciales o apodos, al igual que la propia Marilyn es muchas veces La Actriz Rubia. Incluso hay un capítulo dedicado a su encuentro con Ava Gardner y como esta le enseña que hay dos formas de sobrevivir en Hollywood, la de tratar de aprovecharse de los hombres o dejarse llevar y ser devorada por ellos.

Porque otra de las facetas en las que nunca llega a incidir la película es en el talento natural de Norma para la cámara. En Blonde apenas llegamos a ver a Marilyn actuar, solo el resultado (en los fragmentos de películas reimaginadas con Ana de Armas) o el intento (el frustrado rodaje de Con faldas y a lo loco). En la novela, por el contrario, es exhaustiva la descripción de los rodajes de todas sus películas, lo que permite ver la evolución que va teniendo y como va desarrollando y puliendo su increíble talento interpretativo.

Temas e interpretación final

"El Francotirador había visto muchas veces a esta mujer y siempre le había sorprendido la blancura y la antinatural suavidad de esa piel. Y lo que el mundo, con su cobarde servilismo, llamaba «belleza». También los grandes pájaros del cielo, las águilas reales y los halcones peregrinos eran hermosos en vuelo y sin embargo podían reducirse a simple carne para después colgar sus cadáveres de unos postes. Ahora sabes lo que eres. Ahora ves el poder del Francotirador"

Y llegamos al final de la historia, donde todos los caminos convergen. El final de Blonde es un final triste, amargo, en consonancia con una película muy oscura y que apenas dejar resquicio a la alegría y el optimismo. La novela tampoco es que sea muy diferente en este sentido, si bien choca más un final deprimente en una novela de claroscuros que en una película llena de drama y tragedia. Aun con todo, el final de Marilyn tras entablar una relación con John F. Kennedy es muy diferente.

En la película todo queda abierto a interpretación, pero centrándose en la espiral de drogas en el que se había sumergido Marilyn hasta tal punto de que ya no era consciente de sus actos y había perdido por completo la noción de su propio cuerpo. Ahí se sugiere que su muerte, desnuda y en la cama, habría sido provocada por el exceso de fármacos, en línea con la teoría general de su suicidio, pero en disonancia con el final que presenta Carol Oates.

En la novela no hay lugar a dudas: Marilyn escucha algo que no debe en sus encuentros con Kennedy, se va de la lengua, pasa a ser un peligro para la reputación del presidente y se convierte en objetivo del servicio secreto. En su último capítulo, «Todos nos hemos ido al reino de la luz», la escritora narra (con cierta aura onírica para envolverse en la situación de Norma, todo sea dicho) cómo una figura, a la que denomina como El Francotirador, se infiltra en el domicilio de la actriz y, estando esta dormida en su cama, le inyecta una jeringuilla de quince milímetros con Nembutal líquido, la que a la postre significaría su muerte.

Marilyn Monroe en el rodaje de 'Vidas rebeldes', la que fue su última película estrenada antes de fallcer. Cinemanía

Más allá del final, resulta evidente que Blonde la película es una adaptación bastante libre de la novela de Oates, si bien intenta retratar de manera fidedigna algunos episodios del libro. Pero cada omisión o modificación en el filme suponen un gran cambio, y así se pierden grandes temas abordados en la novela con gran profundidad. Renunciar a los recurrentes encuentros con la madre supone abandonar una de las grandes temáticas de la novela como es la salud mental, la de la madre y también la de la propia Norma, quien en la novela llega a padecer no llega a la esquizofrenia paranoide de su madre pero sí a un trastorno de la personalidad límite, provocada por sus problemas con la fama e inseguridades acrecentadas con ella.

Aunque aspire a plasmar como la industria acabó por devorar al mito, la película también elude muchos de los detalles de rodajes, las relaciones de Marilyn con productores, actores y directores, renunciando a un lúdico retrato de las pugnas de poder en el Hollywood clásico y el manual de supervivencia que tuvo que aprender la actriz en tan poco tiempo.

Pero sobre todo, la novela de Oates es un relato sobre las contradicciones, las que tenía la propia Marilyn, que unos días no quería ser actriz de cine sino de teatro, otros no quería ser actriz y otros directamente no quería ser persona. Lo mismo con sus relaciones, muy intensas en unos momentos y muy volátiles a la vez. Lo mismo con su sentimiento maternal, el que le persiguió durante toda su vida y del que nunca logró escapar. La película muestra tan solo algunos de los abortos, forzados o no, que sufrió la actriz. La novela incluso llega a plantear que muchos de ellos fueran provocados inconscientemente por una parte de Norma, la que se autoboicoteaba como madre porque en el fondo quería seguir siendo una estrella de Hollywood, y esto es un tema clave que jamás aborda la película.

Puede que, ya que Marilyn fue a fin de cuentas una invención de los estudios, existan tantas versiones de ella como las que una mente sea capaz de elaborar. La de Oates es una, la de Andrew Dominik y Ana de Armas, otra muy distinta en aspectos clave. Aunque la autora se esfuerce ahora por defender el filme, si algo demuestra la película es que a veces coger escenas literales del material original no garantiza automáticamente que sea una adaptación "fiel", especialmente si muchas de esas escenas traicionan el espíritu de la novela original, como es el caso de esta.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.