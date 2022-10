La polémica que no acaba: acusan a 'Blonde' de ser "propaganda antiabortista"

A mitad de esta semana, Blonde llegó al catálogo de Netflix como una bomba. La nueva película de Andrew Dominik, basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, aborda de una forma muy particular la trayectoria en Hollywood de Marilyn Monroe: tan particular que desde que se proyectó en Venecia se ha granjeado críticas furibundas, acusando a Dominik de explotar el sufrimiento de la actriz con la complicidad de Ana de Armas (que se encarga de interpretarla y, en general, ha sido elogiada por ello). De Blonde se dice que es sádica e insensible a la hora de retratar a Monroe, y esta crítica se extiende a varias facetas.

Por ejemplo, a su supuesto mensaje antiabortista, merecedor de unas reacciones de las que se hace eco The Hollywood Reporter. Blonde se ha estrenado en unos Estados Unidos conmocionados por la reciente anulación de la sentencia Roe v Wade, que despoja al aborto de garantía constitucional y, siendo ahora competencia de cada estado, ha comprometido las vidas de muchísimas mujeres. Tres meses después, Blonde narra cómo Monroe sufre dos abortos ilegales contra su voluntad, mostrando cómo los fetos (diseñados por CGI fotorrealista) le hablan. “Esta vez no me harás daño, ¿verdad?”, suplica uno. Estas escenas han desatado la ira de Planned Parenthood Federation of America.

“Puesto que el cine y la televisión configuran la comprensión de la salud sexual y reproductiva de muchas personas, es fundamental que se retrate con precisión las decisiones y experiencias reales de las mujeres”, declara Caren Spruch en calidad de directora nacional de arte y entretenimiento de la asociación. “Aunque el aborto es atención sanitaria segura y esencial, los fanáticos antiabortistas han contribuido durante mucho tiempo a estigmatizar el aborto utilizando descripciones médicamente inexactas de los fetos y el embarazo. La nueva película de Andrew Dominik, Blonde, refuerza este mensaje con un feto que habla por CGI, representado como un bebé completamente formado”.

“Planned Parenthood respeta la licencia artística y la libertad”, prosigue Spruch. “Pero hay imágenes que solo sirven para reforzar la desinformación y perpetuar el estigma en torno a la atención de la salud sexual y reproductiva. Todos los resultados del embarazo (especialmente el aborto) deben representarse con sensibilidad, autenticidad y precisión en los medios de comunicación. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer para garantizar que todas las personas que abortan puedan verse en la pantalla. Es una pena que los creadores de Blonde hayan optado por contribuir a la propaganda antiabortista y estigmaticen las decisiones de salud de la gente”.

Dominik ya se veía venir que Blonde desataría estas quejas, y las afrontó en una entrevista con The Wrap. “La gente está obviamente preocupada por la pérdida de libertades", afirmó. “Pero a nadie le habría importado eso si hubiera hecho la película en 2008, y probablemente a nadie le va a importar dentro de cuatro años. La película no habrá cambiado para entonces. Es solo lo que está pasando ahora”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.