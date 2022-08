Emily Blunt se une a Ryan Gosling en la película de acción 'The Fall Guy'

Antes de convertirse en uno de los directores más solicitados de la actualidad, David Leitch fue doble de acción. Sus habilidades fueron muy útiles cuando se hizo cargo junto a Chad Stahelski de la puesta en escena del primer John Wick, distanciándose a continuación de la saga para firmar Atómica con Charlize Theron, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs and Shaw. Hoy Leitch acaba de estrenar Bullet Train, comedia de acción que le reúne con aquel actor de quien ejerciera de doble años atrás, Brad Pitt. Y mientras los proyectos siguen llegando, vinculándose a una película que debería ser muy especial para él.

The Fall Guy se basa en la serie homónima emitida por ABC entre 1981 y 1986. La desarrollaba Glen A. Larson, exitoso productor de televisión que también nos trajera Battlestar Galactica o Magnum P.I., y se centraba propiamente en un doble de riesgo (Lee Majors) que por las noches trabajaba como cazarrecompensas para llegar a fin de mes. La afinidad de Leitch por el material es comprensible, y The Fall Guy ya había reclutado a Ryan Gosling como sucesor de Majors cuando The Hollywood Reporter se ha hecho eco de otro gran fichaje: Emily Blunt será la coprotagonista.

Gosling, por su parte, estrenó recientemente en Netflix otra película de acción, El agente invisible, que le unió con Chris Evans y los hermanos Russo tras las cámaras. The Fall Guy es el siguiente proyecto de Leitch tras Bullet Train, y desarrollado por Universal tiene previsto rodarse en Australia a lo largo de este otoño. La major ya ha fijado una fecha de estreno: el 1 de marzo de 2024, de forma que aún queda tiempo para que veamos a Gosling metido en la piel de un especialista guiado por quien mejor puede entender en qué consiste el trabajo de especialista.

