De doble de Brad Pitt a director de ‘Bullet Train’: cómo se convirtió David Leitch en el hombre de moda

Los caminos de David Leitch y Brad Pitt se han entrelazado en varias ocasiones, desde que en los años 90 ambos trabajaran juntos por primera vez en la adaptación de El club de la lucha. Allí, Leitch fue el doble de acción de Pitt y desarrolló una gran amistad con este, causa por la que el actor le recomendó para trabajar posteriormente en en El mexicano. Más de 20 años después del estreno del filme de David Fincher, Leitch dirige ahora a Pitt en la adrenalínica película de acción Bullet Train. ¿Cómo consiguió el norteamericano dar este gran salto?

"Tenemos muchos momentos que nos hicieron querernos el uno al otro. Hay un momento divertido de El mexicano, donde él me apoyó para ese trabajo. La segunda colaboración juntos, por la que dio la cara por mí ante el equipo y el director, Gore Verbinski. No llevaba ni 24 horas cuando estrellé un coche contra otro y destruí ambos automóviles", señala de forma cómica Leitch para The Hollywood Reporter.

Ambos trabajarían posteriormente en Troya (2004), donde viajaron durante siete meses por Londres, Malta y otros emblemáticos lugares del mundo, provocando una mayor unión entre este binomio. Su última colaboración se producía en 2005 con Sr. y Sra. Smith, donde Leitch ya había ascendido a coordinador de dobles y director de segunda unidad.

Esta trayectoria conjunta de la mano hizo que Leitch pensara en Pitt para el filme Bullet Train , desarrollando una nueva dinámica entre ambos, ahora como director y actor.

"Estaba emocionado y asombrado por la forma en que había estado siguiendo mi carrera una vez que nos separamos y comencé a pasar a la dirección. Pitt apreció todo lo que había hecho y cuando le llamé estaba emocionado de colaborar de nuevo", declara Leitch.

El hombre de acción daba el gran salto a la dirección en 2014 con John Wick (Otro día para matar), tras las cuales vendrían Atómica, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw, demostrando una gran predisponían y un amor hacia la realización. Ahora, Leitch continúa cosechando las mejores palabras, pero desde la silla del director. Un salto inesperado e increíble.

