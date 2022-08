'Bullet Train' con Brad Pitt debuta liderando la taquilla, pero sin arrasar

Ha sido una de las producciones más promocionadas de esta temporada veraniega, la trepidante propuesta de acción de Bullet Train protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Leitch. Y en su estreno en cines ha sido sin problemas la más taquillera, aunque este primer fin de semana de agosto tampoco se ha mostrado especialmente generoso con la asistencia de espectadores a las salas.

Sin cifras espectaculares, en España ha debutado recaudando 1,3 millones de euros según los datos aún no definitivos de ComScore Movies y, a nivel global, se ha hecho con 62,5 millones de dólares (unos 61,2 millones contabilizados en euros), de acuerdo con las cifras que recoge Box Office Mojo, de los que 32,4 se corresponderían al mercado norteamericano.

Teniendo en cuenta que su presupuesto ha sido de unos 90 millones de dólares, queda por comprobar si logra finalizar su trayectoria comercial en cines logrando amortizar la inversión. Descontando los porcentajes que se quedan, por ejemplo, exhibidores y distribuidores o los gastos de promoción, debería alcanzar unos 225 millones para conseguirlo.

Tráiler de 'Bullet Train', lo nuevo de Brad Pitt Tráiler de 'Bullet Train', lo nuevo de Brad Pitt

El fenómeno 'Padre no hay más que uno 3'. Con la entrada de Bullet Train, la comedia familiar de Santiago Segura baja al segundo puesto de las más taquilleras. No obstante, aún suma otros 584.584 euros a su cuenta particular y su acumulado en seis semanas en cartel asciende a 10,7 millones. Significan 1,8 millones de entradas vendidas y se consolida no solo como uno de los éxitos del verano sino que también certifica el enorme tirón popular de la saga que se inició en 2019.

Los Minions son los reyes del verano. Ni dinosaurios ni dioses del trueno. La más taquillera del verano es el largometraje de animación Los Minions: El origen de Gru, otra propuesta familiar que con sus 17,4 millones de euros acaba de despojar a Jurassic World: Dominion de este título honorífico. La nueva entrega jurásica lleva ingresados 16,8 millones.

Las otras novedades de la semana. Con Bullet Train a parte, el resto de estrenos del pasado viernes no fueron especialmente taquilleros. Desde el Reino Unido nos llegó el largometraje de animación Un héroe samurái: la leyenda de Hanks y que en su primer fin de semana se posicionó séptimo con 120 mil euros recaudados. Y deberemos descender hasta el decimoquinto lugar para toparnos con otra de las novedades, la producción suiza La fotógrafa de Monte Verità y que se hizo con 16.249 euros. Pese a ello, también se trataba de un estreno más minoritario (se exhibía en 52 pantallas, en contraste con las 838 del filme de Brad Pitt).

Las diez más taquilleras en España (del 5 al 7 de agosto)

'Bullet Train' Sony

1 - Bullet Train. 1.346.067 euros y 191.753 espectadores en tres días.

2 - Padre no hay más que uno 3. 584.584 euros (y en 25 días acumula 10.761.834 euros y 1.835.324 espectadores).

3 - Los Minions: El origen de Gru. 382.592 euros (y en 38 días, 17.383.398 euros y 2.912.220 espectadores).

4 - DC Liga de Supermascotas. 379.348 euros (y en diez días, 1.962.235 euros y 329.223 espectadores).

5 - Thor: Love and Thunder. 262.782 euros (y en 31 días, 10.236.079 euros y 1.581.198 espectadores).

6 - Jurassic World: Dominion. 124.290 euros (y en 60 días, 16.814.879 euros y 2.621.388 espectadores).

7 - Un héroe samurái: La leyenda de Hank. 120.421 euros y 18.936 espectadores en tres días.

8 - Top Gun: Maverick. 110.342 euros (y en 74 días, 9.401.252 euros y 1.371.242 espectadores).

9 - Elvis. 109.036 euros (y en 45 días, 3.509.024 euros y 539.250 espectadores).

10- Héroes de barrio. 61.638 euros (y en diez días, 334.394 euros y 58.580 espectadores).

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.