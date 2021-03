Elliot Page: “Tengo muchas ganas de actuar ahora que soy realmente yo”

En diciembre, Elliot Page anunció en su cuenta de Instagram que era un hombre trans. Desde entonces se había mantenido fuera de los focos, mientras su revelación daba la vuelta el mundo y se encontraba con el beneplácito de Netflix, resolviendo mantener su presencia en The Umbrella Academy (cuya tercera temporada se está rodando en Toronto). Ahora, y por primera vez desde su anuncio, Elliot Page ha sido entrevistado por TIME por estos meses, detallando asimismo cómo había sobrellevado durante años anteriores su identidad trans. "Lo que esperaba era mucho apoyo y amor y una enorme cantidad de odio y transfobia", recordaba sobre los momentos previos a publicar el anuncio. "Eso es esencialmente lo que ocurrió".

Antes de convertirse en una de las personas trans más famosas del mundo, siendo trending topic en 20 países y protagonizando miles de artículos, durante su infancia Page “se sentía como un niño”. “Quería ser un chico. Le preguntaba a mi madre si podría serlo algún día”, recuerda durante el reportaje, seguidamente a explicar cómo convertirse en actor profesional a los 10 años supuso “un difícil compromiso”.“Por supuesto, tenías que tener un aspecto determinado”. Page protagonizó entonces películas como Hard Candy, Juno u Origen, sin dejar de sentirse alienado por Hollywood y sufriendo ocasionalmente de depresión, ansiedad y ataques de pánico.

"Nunca me reconocí a mí mismo", dice Page. "Durante mucho tiempo no podía ni mirar una foto mía". El actor recuerda lo que supuso salir en 2014 del armario como gay. “La diferencia entre cómo me sentía antes de salir del armario como gay y después era enorme", dice Page. "Pero, ¿desapareció alguna vez la incomodidad de mi cuerpo? No, no, no, no". Hasta que, en plena pandemia, supo qué debía hacer. “Tuve mucho tiempo para centrarme en cosas que creo que, de muchas maneras, inconscientemente, estaba evitando (...) "Por fin pude aceptar ser transgénero y permitirme ser plenamente quien soy".

Elliot escogió su nombre por el protagonista de E.T. El extraterrestre que encarnaba Henry Thomas. “Me encantaba E.T. cuando era niño y siempre quise parecerme a los chicos de las películas”, explica, considerando curiosamente su confirmación como persona trans un acto “egoísta”."Es por mí. Quiero vivir y ser quien soy", dice, pero también es consciente de la importancia de que alguien como él anuncie que es trans, sobre todo en un momento donde su identidad está en entredicho. "Sabemos quiénes somos", dice Page. "La gente se aferra a estas ideas firmes sobre el género para sentirse segura. Pero si pudiéramos celebrar todas las maravillosas complejidades de las personas, el mundo sería un lugar mucho mejor."

"Estoy muy emocionada de actuar, ahora que soy plenamente quien soy, en este cuerpo", concluye. "No importan los retos y los momentos difíciles de esto, nada equivale a llegar a sentir lo que siento ahora". El actor ha compartido vía Instagram la portada de TIME donde se encuentra la entrevista.