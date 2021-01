"Es Elliot y estoy feliz por él": Ian McKellen muestra su apoyo a Elliot Page

A principios de diciembre, el actor Elliot Page revelaba que era transgénero en un mensaje que compartía en redes. "Mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que pese a sentirme profundamente feliz y saber lo privilegiado que soy, también estoy asustado. Asustado de las intromisiones, el odio, los 'chistes' y la violencia", afirmaba.

Las reacciones en redes a la revelación de Page fueron en su gran mayoría muy positivas, con muestras de amor y apoyo al actor. Asimismo, Netflix no tardaba en actualizar el nombre de Page en todos los proyectos del intérprete que se encuentran en su catálogo, algo que también hacía IMDb con sus créditos.

Ahora ha sido Ian McKellen, que trabajó con Page en la saga X-Men, quien ha mostrado su apoyo a Elliot en una entrevista para Attitude Magazine. En palabras del británico, desde su experiencia como actor abiertamente gay desde los años 80, "todo mejora cuando lo cuentas porque ganas confianza en ti mismo". "Mejoras en las relaciones, los amigos de todo tipo, la familia si tienes suerte", ha añadido: "En mi caso, creo que en todos los casos, tu actuación está vinculada al cambio y la mejora".

McKellen y Page se conocieron en X-Men: La decisión final (2006), en la que el primero se volvía a meter en la piel de Magneto mientras que el segundo se estrenaba como la mutante Kitty Pryde. Ian recuerda de aquella primera experiencia con Page su dificultad para comunicarse. "Recuerdo a Elliot Page en una de las películas de X-men, sentado tan cerca como estamos ahora", ha contado: "Yo tenía que hablar cuando acababa Kitty, y no escuchaba nada de lo que decía. Nadie escuchaba nada de lo que decía. Le dije: 'Oye, si no puedes hablar más alto, ¿podrías dejar caer la mano cuando hayas terminado de hablar para que yo sepa que has acabado?".

Reflexionando ahora sobre aquel momento, McKellen asegura que la forma de actuar de Page podía tener algo que ver con que por aquel entonces aún no había revelado siquiera su homosexualidad. "Dijo que era gay años más tarde y ya no podía dejar de hablar. Entonces escuchamos todo", ha afirmado, refiriéndose al discurso de Page en 2014.

El veterano intérprete, activista y defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ, lamenta no haberse dado cuenta de las dificultades por las que pasaba Page durante el rodaje del filme superheroico. "Ahora... es Elliot. Y estoy tan feliz por Elliot, y tan decepcionado conmigo mismo por no haber detectado sus dificultades con la comunicación", ha concluido.