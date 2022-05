El verdadero motivo por el que 'Top Gun: Maverick' no ha llamado a las actrices del original

Para los aficionados al cine ochentero, las palabras "Top Gun" evocan a Tom Cruise posando con unas Ray-Ban Wayfarer y un caza F-14 Tomcat mientras suena Take My Breath Away. Pero también, y no menos poderosamente, a Kelly McGillis perdiendo el oremus por aquel aviador descarriado, y a Meg Ryan exclamando "¡Goose, potro mío, llévame a la cama o piérdeme para siempre!".

Sin embargo, en Top Gun: Maverick veremos de nuevo a Cruise y a Val Kilmer... pero no a las dos actrices de la película original. Algo que el director Joseph Kosinski ha explicado (o así) en una entrevista con Insider (vía IndieWire).

"No tuvimos en cuenta esas historias", declara el cineasta. "No quería que todas las líneas argumentales mirasen hacia atrás. Era importante presentar unos cuantos personajes nuevos".

Las explicaciones de Kosinski pueden colar... hasta que recordamos que uno de los nuevos personajes, Rooster (Miles Teller) es el hijo póstumo de Goose (Anthony Edwards) y Carole, el personaje de Ryan. Y, dado que la muerte de Goose era el clímax dramático del filme original, uno se pregunta si Maverick no tendría cosas de las que hablar con la viuda.

Aunque Meg Ryan no se ha pronunciado al respecto, Kelly McGillis sí que habló del tema en 2019. "Estoy vieja, estoy gorda y aparento mi edad. Y eso no es lo que se lleva en esta escena", ironizó la actriz en el programa Entertainment Tonight.

En lugar de McGillis, el interés romántico de Cruise en la película será el personaje interpretado por Jennifer Connelly. La cual, al menos, solo se lleva ocho años de diferencia con el actor.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.