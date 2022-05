Lady Gaga hace llorar a Tom Cruise con su canción para ‘Top Gun: Maverick’

Este Festival de Cannes contará con una proyección especial de Top Gun: Maverick, anticipando su estreno para el 27 de mayo. En torno a la fecha hay cierta sensación de euforia por el tiempo transcurrido desde 1986, cuando Tony Scott dirigiera la original Top Gun, y por la cantidad de veces que Paramount ha retrasado la fecha de estreno de esta secuela que dirige Joseph Kosinski, y que vuelve a protagonizar como no podía ser de otra forma Tom Cruise. Las primeras reacciones, además, no han podido ser más positivas, y este clima triunfal ha quedado redondeado con el lanzamiento de Hold my Hand, canción que Lady Gaga ha propuesto expresamente para la película, y que ayer publicó su videoclip.

30 años después de los acontecimientos de la primera película, el intrépido piloto conocido como Maverick (Cruise) entrena a nuevos reclutas, entre los que se encuentra Bradley Bradshaw alias ‘Rooster’ (Miles Teller). Rooster es nada menos que el hijo de Goose (Anthony Edwards), fallecido en Top Gun, y la canción de Gaga presta una atención especial al sentimiento de pérdida, que marca al personaje de Cruise en la próxima película. El videoclip de Hold my Hand tiene tantas imágenes de Maverick como del film anterior, y presenta un melodramatismo exacerbado en memoria de Goose: un melodramatismo suficiente como para mostrarnos a Maverick llorando abiertamente en un par de planos.

La canción de Gaga es más importante de lo que parece en Top Gun: Maverick, como Cruise aseguraba recientemente en The Late Late Show. Según el actor y productor (que también prepara con Paramount las próximas secuelas de Misión Imposible, tituladas Dead Reckoning Part 1 y Part 2), Hold my Hand es “el núcleo emocional” del film, y hay que destacar además que Gaga ha colaborado estrechamente en la composición de la banda sonora con Hans Zimmer y Lorne Balfe. La artista, por su parte, describe Hold my Hand como “una carta de amor al mundo durante y después de un momento muy duro”.

“Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick, ni siquiera me di cuenta de las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, con mi propia psique y la naturaleza de nuestro mundo”, explicaba Gaga por Twitter. Puedes ver el espectacular videoclip (donde la estrella de Ha nacido una estrella toca un piano con suma intensidad en un aeródromo en medio del desierto) bajo estas líneas.

