"El talento debe ser respetado", uno de los CEO de Netflix habla sobre la demanda de Scarlett Johansson a Disney

La demanda de Scarlett Johansson a los estudios Disney por incumplimiento de contrato a causa del estreno híbrido, en cines y en Disney Plus, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión quien se ha pronunciado ha sido Ted Sarandos, uno de los dos CEO de Netflix y director jefe de contenidos de la plataforma, y acostumbrado también a lidiar contra los grandes estudios por la competencia que generan los servicios digitales, tanto en la política de producción de películas (y series) como de distribución.

En unas declaraciones que recoge ComicBook, y que han tenido lugar en el Code Conference de Beverly Hills, centradas en el impacto de las nuevas tecnologías digitales, Sarandos empezó mostrándose prudente respecto a la decisión de la actriz. "He visto estas cosas como un espectador si no habría dicho esto o aquello. Me siento afortunado de no haber estado en su piel", afirmó.

Sin embargo, dejó claro que a los intérpretes, también por extensión las estrellas o cineastas, hay que mimarlos porque de ellos depende en gran parte el éxito que pueda tener una película, así que una de sus frases fue contundente: "El talento hay que respetarlo y recompensarlo". Por ejemplo, en cuanto a los directores, de momento Netflix también se caracteriza por ofrecerles el control absoluto sobre su obra. Libertad creativa.

Pese a que Viuda Negra recaudó 378,7 millones de dólares en cines, Scarlett consideró que el estreno simultáneo en Disney Plus habría perjudicado seriamente los ingresos en las grandes salas, sobre los que tenía un porcentaje. La actriz calcula que por ello podría haber dejado de ganar en torno a los 50 millones de dólares.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.