“No te metas con mamá oso”: el mensaje de Jamie Lee Curtis en apoyo a Scarlett Johansson

Ya ha pasado un tiempo desde que Scarlett Johansson demandara a Disney a cuenta de su salario por Viuda Negra, y aunque el litigio pierda fuerza entre la cambiante actualidad de Hollywood, muchos analistas coinciden en que la decisión de la actriz está llamada a sacudir la industria. Con sus reclamaciones ante la Casa del Ratón por incorporar la película al acceso Premium de Disney+ (afectando a la recaudación en cines y, por tanto, al sueldo a percibir por Johansson), la intérprete de Natasha Romanoff ha plantado cara a un sistema de estudios desesperado por lidiar con la pandemia a través del refuerzo del streaming, inspirando a otras celebridades a hacer lo propio mientras el estudio intenta someter el caso a un arbitraje privado.

Esto último quizá explique que haga tiempo que no tenemos novedades sobre el proceso, más allá de las puntuales declaraciones de alguna personalidad de Hollywood opinando sobre las acciones de Johansson. En este sentido a la actriz no le han faltado apoyos, habiéndose levantado a su favor las voces de gente como Jason Blum, Denis Villeneuve o Elizabeth Olsen, mostrándose Benedict Cumberbatch algo más diplomático. En lo que respecta a un medio como Time, no ha dudado en incluir a Johansson dentro de su tradicional lista de personas más influyentes del año, encargándole el texto de la entrada correspondiente a nada menos que Jamie Lee Curtis.

En esta lista destacan junto a Johansson los nombres de la oscarizada Chloé Zhao (directora próxima a debutar con Marvel en Eternals), Jason Sudeikis, Shonda Rhimes, Daniel Kaluuya, Steven Yeun u Omar Sy, y el apartado de la actriz de Viuda Negra está impulsado por la admiración que Curtis parece sentir hacia la actriz a cuenta de su batalla con Disney. De hecho, no duda en comparar el argumento de Viuda Negra con lo vivido en las últimas semanas. “Hace poco la vi adueñarse de la pantalla como la Viuda Negra, que se venga de una figura poderosa que manipula (énfasis en que es un hombre) a mujeres para que luchen por él”, escribe la veterana actriz.

“Luego vi su brillante respuesta a una manipulación en la vida real (mismo énfasis) cuando interpuso una demanda por ruptura de contrato contra el estudio, alegando que su decisión de estrenar la película simultáneamente en cines y streaming le había costado pérdidas en el salario”. Pérdidas, según sus abogados, que ascienden a 50 millones de dólares. “Ya sea como asesina con conciencia, como actriz emocional, o habiendo dado luz a su segundo hijo recientemente como madre feroz, el mensaje es claro: no te metas con mamá oso”. Curtis, que este 22 de octubre estrena Halloween Kills y pronto intervendrá en la nueva película que Wes Anderson, se siente muy cercana a la actriz.

Y no solo por la firmeza que ha mostrado al desafiar a Disney, sino porque ya pudo conocerla cuando Johansson rodaba Hitchcock, en la cual encarnaba a su madre, Janet Leigh, como protagonista de Psicosis. “Hablamos, quería entender la vida interior de mi madre. Hubo puntos obvios: comparten raíces danesas, pasión por la interpretación y un gran talento”, asegura Curtis. “Hay un momento de la película en el que miro a Scarlett y es mi madre”

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.