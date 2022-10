El rodaje de 'Blade' queda suspendido, y su retraso afecta a todo el calendario de Marvel

El 28 de septiembre Bassam Tariq abandonó la dirección de Blade. “Ha sido un honor trabajar con la maravillosa gente de Marvel. Hemos sido capaces de reunir un reparto y un equipo excelentes. Estoy ansioso por ver adónde lleva la película el próximo director”, aseguró el director de Mogul Mowgli. Ocurría a dos meses de empezar la producción, y tras un dos semanas de dudas desde Marvel han optado por informar a los trabajadores de que la película se pondrá en pausa. El film donde Mahersala Ali debutaría por fin como cazavampiros tras el anuncio de la Comic-Con de 2019 (y su cameo de voz en Eternals) mantiene como guionista a Beau DeMayo (Caballero Luna), pero la suspensión del rodaje ha traído consecuencias inmediatas para el calendario del MCU.

Y es que Blade (que busca distanciarse de la exitosa trilogía de Wesley Snipes) tenía previsto su estreno para el 23 de noviembre de 2023. Puesto que aún no ha encontrado sustituto para Tariq, la maquinaria de Kevin Feige ha decidido que lo más prudente es retrasar el estreno, así que Blade (con la esperanza de reanudar el rodaje a principios de 2023) llegará finalmente a cines el 6 de septiembre de 2024. Un movimiento impactante para el calendario de la Fase 5 que comienza el año que viene con Ant-Man y la Avispa: Quantumania (17 de febrero de 2023), y que ha provocado el retraso de varias próximas producciones de Marvel. Un cambio brutal en el calendario que, entre otras cosas, provocará que la Fase 6 de la Saga del Multiverso llegue más tarde de lo planeado.

Que Blade se fije para el 6 de noviembre implica, para empezar, que ocupa el lugar destinado a Deadpool 3. La película de Shawn Levy supone el ingreso oficial del Mercenario Bocazas que interpreta Ryan Reynolds en la continuidad del MCU (también el regreso de Hugh Jackman como el Lobezno de los X-Men), y ahora se estrenará el 8 de noviembre de 2024. La fecha original de Cuatro Fantásticos de Matt Shakman, que aunque aún no haya reclutado intérpretes para su equipo superheroico prometía inaugurar la Fase 6 por todo lo alto. Cuatro Fantásticos llegará a los cines, ahora, el 14 de febrero de 2025, ocupando el puesto de otro film de Marvel sin título que ahora llegaría el 7 de noviembre de 2025.

Y seguimos con el efecto dominó. Vengadores: Secret Wars está concebida como el clímax de la Fase 6, aun sin haber confirmado director, y tras los últimos cambios se estrenará el 1 de mayo de 2026. Puesto que la anterior película de Vengadores, The Kang Dynasty (dirigida por Destin Daniel Cretton) se mantiene por ahora en el 2 de mayo de 2025, significa que transcurrirá casi un año exacto entre una película de Vengadores y otra, originalmente habiendo seis meses de margen. Esto en cuanto al asunto superheroico; los cambios también han afectado a algunas producciones de 20th Century Studios.

Chevalier es el biopic del compositor Chevalier de Saint-Georges, interpretado para la pantalla por Kelvin Harrison Jr. La filial ‘indie’ de 20th Century, Searchlight Studios, ha fijado el estreno de este film para el 7 de abril de 2023, con el plan de que antes se proyecte en el Festival de Toronto. Por otro lado está la recientemente anunciada A Haunting in Venice, tercera aventura de Kenneth Branagh como el Hércules Poirot de Agatha Christie que ha retrasado su estreno al 23 de septiembre de 2023. Finalmente Kingdom of the Planet of the Apes, secuela de la trilogía que culminó Matt Reeves, se estrenará el 24 de mayo de 2024: día que, en EE.UU., medirá fuerzas con Furiosa de George Miller: la precuela de Mad Max: Furia en la carretera que protagoniza Anya Taylor-Joy.

