El público de la última Fiesta del Cine cae a niveles de hace diez años

Esta semana se ha celebrado la Fiesta del Cine: la primera en dos años luego de que la crisis del coronavirus empujara a las salas de España (y de todo el mundo) a una crisis sin precedentes. La anterior tuvo lugar en octubre de 2019, aunque no hay que olvidar que en septiembre de 2021 se desarrolló una iniciativa similar, Yo voy al cine, diseñada para estimular la asistencia a las salas y tratar de fortalecer una recaudación que se estimaba fatídica. De cara a esta última Fiesta del Cine, celebrada el 3, 4 y 5 de mayo, se esperaba unos resultados mejores teniendo en cuenta que ya no había restricciones de aforo ni obligación de llevar mascarillas durante la proyección, pero no ha sido así.

Según estimaciones de Comscore, y luego de que las entradas fueran durante los días citados rebajadas a 3.50 euros, han acudido a los cines 704.927 espectadores en lo que supondría la tercera mejor semana de 2022 en cuanto a recaudación, pero una decepción notable con respecto a lo esperado. Y es que hay que tener en cuenta que Yo voy al cine, marcada por las restricciones, congregó a 964.000 espectadores. Dentro de los baremos de la Fiesta en el Cine (impulsada por FECE, FEDICINE y el ICAA), esta cantidad nos retrotrae a niveles de 2012, hace diez años, cuando la iniciativa se saldó con 766.000 espectadores. Se queda lejos de la cifra máxima conseguida en octubre de 2016 (2.6 millones) y también de la última prepandémica, con 2.3 millones.

El desglose de la cifra nos muestra que el martes acudieron 194.951 espectadores, el miércoles 255.794 y el jueves 254.182. Las causas de este descenso pueden achacarse a varios factores: por un lado ha sido una semana marcada por importantes eventos deportivos, que habrán desplazado al cine en los planes de los clientes. También está el hecho notorio de que no ha habido demasiada publicidad sobre el evento (como no contemos los anuncios de la cadena Kinépolis, que sí fue muy vocal con respecto a la cita), pero quizá lo más definitorio haya sido la oferta de películas que encontrábamos en cartelera, a la víspera del estreno hoy de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

El hombre del norte ha sido la película más vista de la cosecha, seguida por otros estrenos que quizá no han seducido lo suficiente a los espectadores: Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, Alcarràs, La ciudad perdida, Downton Abbey: Una nueva era o Sonic 2: La película. Sea como sea, la organización ya se ha apresurado a anunciar cuándo será la próxima Fiesta del Cine: el 3, 4 y 5 de octubre. Esperemos que entonces haya mejores resultados.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.