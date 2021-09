El primer Saraqusta Film Festival llena Zaragoza de cine y series históricas

El primer Saraqusta Film Festival va a hacer historia. Zaragoza se llenará de cine y series de temática histórica entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2021 en este nuevo certamen que viene a animar la oferta audiovisual de la capital aragonesa y a completar la oferta nacional de festivales.

Esta primera edición del festival, dirigido por José Ángel Delgado, contará con 17 producciones de Canadá, Francia, Serbia, México e Italia, 10 de ellas a concurso. Su programación se divide en tres secciones: largometrajes de ficción, documentales y series [Consultar programación]. La proyección de inauguración será el documental de producción aragonesa Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier Espada. En el apartado de largometrajes destacan la película turca Faraway Land, de Erkan Yazıcı; la serbia The name of the people, de Darko Bajić; el largometraje español La mancha negra, dirigido por Enrique García y protagonizado por Pablo Puyol (recordado por la serie Un paso adelante), un thriller rural ambientado en los años 70. Además, la francesa Delicioso (Eric Besnard), la ucraniana The inglorious serfs (Roman Perfilyev) y el mediometraje canadiense Waiting for Waldemar (Eric B. Spoeth) para la gala de clausura.

Los documentales Pierres Vedel y la magia del agua, del turolense José Ángel Guimerá, y Estos muros (Alberto Pascual), sobre los trabajos forzados en la dictadura franquista, destacan en la completa programación de no ficción.

En cuanto a las series, destacan la miniserie de TVE Inés del alma mía, sobre la novela de Isabel Allende, basada en la figura histórica de Inés Suárez, amor de Pedro de Valdivia, protagonizada por Elena Rivera y Eduardo Noriega, y la serie aragonesa Heroínas con maña, tres retratos con humor de tres mujeres clave en Los Sitios de Zaragoza [ver el resto de la programación completa].

El Saraqusta Film Festival repartirá 17.000 euros en premios, en la gala de clausura del 2 de octubre, al mejor largometraje, mejor documental, mejor dirección, mejor guión, mejor actriz y actor, y el premio del jurado joven; los ganadores obtendrán el Dragón de Oro, diseñado por Santiago Osácar. En esa gran gala final también se homenajeará al actor Rodolfo Sancho, que dio vida a Fernando el Católico en la serie Isabel y a Javier Olivares, guionista y creador de El ministerio del tiempo. El jurado oficial estará formado por expertos de cine como Claude Coret, Irene Alquézar, Ana Puyol, Orencio Boix y Ramón Betrán.

Aquí, más información sobre el I Saraqusta Film Festival de Zaragoza.