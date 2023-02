El nuevo rostro del mito erótico Emmanuelle será Noémie Merlant (y no Léa Seydoux)

Cambio de planes. A pesar de que en mayo del año pasado se anunció que Léa Seydoux era la elegida para encarnar a Emmanuelle en una nueva adaptación, finalmente la directora de la próxima versión, Audrey Diwan, se ha decantado por otra actriz y la escogida ha sido Noémie Merlant, protagonista de Un año, una noche de Isaki Lacuesta o coprotagonista de Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma, y según ha confirmado Deadline.

Basada en la novela de Emmanuelle Arsan publicada en 1959, Emmanuelle se popularizó como mito erótico mundial a raíz de la película de 1974 dirigida por Just Jaeckin. Un enorme taquillazo y fenómeno en su momento que aupó como celebridad a su (destapada) protagonista, Sylvia Kristel.

"Noémie Merlant es una elección puramente artística, como lo fue Anamaria Vartolomei en mi película anterior (El acontecimiento). Adoro a Léa Seydoux, quiero hacer una película con ella algún día. Pero para mí, este no era el personaje que imaginaba. De 'Retrato de una mujer en llamas' a 'Tár', no he dejado de ser seducida por la fuerza interpretativa de Noémie Merlant", ha justificado Audrey Diwan. "Ella posee la autoridad y la seducción necesaria para este papel. Noémie redefine a la mujer francesa. Su actitud, su sonrisa, su insolencia. También soy muy sensible a la idea de encontrar una pareja intelectual al hacer esta elección, una con la que vaya a crear el personaje. La película va a necesitar una implicación enorme, y una confianza mutua. Sé que he encontrado a la persona adecuada".

Precisamente El acontecimiento, segundo largometraje de Audrey Diwan, y adaptación de la novela de la premio Nobel Annie Ernaux en torno a las dificultades para abortar en la Francia de los años 60, en una práctica considerada entonces ilegal en el país galo, se alzó con el León de Oro en el Festival de Venecia de 2021, y su protagonista, Anamaria Vartolomei, obtuvo el César a la mejor actriz revelación al año siguiente.

"Me encantan las historias contadas a través del cuerpo", ha explicado la cineasta. "Con 'El acontecimiento' he pasado los últimos años explorando la idea del dolor. Así que, de manera natural, ahora quería explorar el placer". Su intención es también ofrecer un punto de vista más feminista sobre la historia y el personaje en un rodaje que está previsto que empiece en septiembre en localizaciones de Hong Kong.

Por su parte, a Noémi Merlant también podemos verla en la recién estrenada Tár de Todd Field o, sin miedo a mostrar su cuerpo o protagonizar tórridas escenas, en París, Distrito 13 de Jacques Audiard, Jumbo de Zoé Wittock o Curiosa de Lou Jeunet.

