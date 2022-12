El guionista de 'Scream 2' lamenta haber matado a Randy

El fenómeno Scream se fundamenta, además de los sucesivos casos donde hay que averiguar cada identidad de Ghostface, en el juego cómplice que las películas establecen con espectadores que, asumen, están versados en cómo funciona el slasher. Ha sido el humor meta, vaya, lo que marcado la saga de terror desde su inauguración en 1996, cuando buena parte del mismo provenía de los ácidos diálogos de un personaje: Randy Meeks. Un experto en cine de género, interpretado por Jamie Kennedy, que intentaba entender los asesinatos de Woodsboro según la lógica de sus películas favoritas. El personaje encandiló al público, pero no pudo sobrevivir a la siguiente Scream 2. Ghostface acabó con él, aunque Scream 3 se las apañó para que Kennedy realizara una aparición póstuma.

Fue gracias a incorporar a Martha (Heather Matarazzo), que resultaba ser su hermana y entregaba a los protagonistas un vídeo que Randy había grabado antes de morir compartiendo nuevas enseñanzas. Gracias a ellas Sidney Prescott, Dewey y Gale Weathers (Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox) vivirían para luchar un día más contra Ghostface, pero a partir de ahí no podrían volver a contar con la sabiduría de su amigo. Es algo de lo que el guionista de Scream 2 (y creador de la saga) Kevin Williamson se arrepiente bastante. Al hilo del 25 aniversario de Scream 2, así, Williamson le ha confiado a Entertainment Weekly que de saber que la saga se alargaría tanto no habría matado a Randy: era un personaje demasiado jugoso como para terminar con él en la segunda película.

“Pensé que si matabas a alguien realmente importante para el público a mitad de la película aumentaría la expectación. Todo queda fuera de juego. Sabía que no íbamos a matar a Sidney, sabía que no íbamos a matar a Gale ni a Dewey. Esos tres personajes, en Scream 2, estaban a salvo, así que tuve que mirar hacia los personajes secundarios”, recuerda Williamson. Un miembro de este trío, Dewey, sucumbió en la más reciente Scream (estrenada este mismo año), de forma que la próxima Scream 6 lidiará con dos bajas: la de Arquette y la de Campbell, pues no logró ponerse de acuerdo con los productores en materia salarial para interpretar a Sidney por sexta vez.

“Me encanta Randy”, prosigue Williamson por su parte. “Le habría dado una vida mucho mayor si hubiera sabido que esta franquicia iba a seguir y seguir. Me habría encantado que fuera un personaje que se mantuviera. En aquel momento pensé que sería el puñetazo en las tripas que el público necesitaba en aquel momento, para enfadarse de verdad, y enfadarse con el asesino”. Scream 2 dio pie a dos nuevas secuelas, falleciendo el director Wes Craven después de Scream 4 y tomando las riendas el dúo de Noche de bodas: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Ambos se las apañaron para que la sucesiva Scream mantuviera las sorpresas, y quieren hacer lo propio al repetir en Scream 6.

La próxima película de la saga recupera a Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Mason Goodin de la anterior Scream, además del regreso de Hayden Panettiere tras Scream 4 y la incorporación de Samara Weaving, Dermot Mulroney y Tony Revolori. ¿Conseguirá mantener el impacto esta sexta parte, como sí logró Scream 2 a finales de los 90? “Enviamos el guion sin las últimas 75 páginas para mantener el suspense, pero sabíamos que saldría a la luz”, recuerda Williamson sobre el secretismo de esos días. “Así que mi equipo escribió un guión falso, mi ayudante lo escribió, y teníamos un guion falso con Dewey como el asesino. Luego filtramos el falso. Así que para cuando salió el verdadero no hubo alboroto, a nadie le importó”.

Scream 6 se estrena el 10 de marzo de 2023, poco más de un año después de la película previa.

