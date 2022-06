Sidney Prescott no volverá: Neve Campbell confirma que no estará en 'Scream 6'

Scream, la que fue la quinta entrega de la saga, no solo ha sido una de las mejores películas en lo que va de año, sino que también fue todo un reseteo dentro de la saga, no solo por compartir el nombre de la original. La cinta dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett nos introdujo el concepto de recuela, a un nuevo y prometedor reparto a la vez que traía de vuelta a Dewey (David Arquette), Gale (Courteney Cox) y Sidney (Neve Campbell). Sin embargo, y para desgracia de millones de fans de la saga Scream, esta última no regresará para la próxima entrega.

Así lo ha confirmado la propia Neve Campbell, quien hasta el último momento se pensaba que si entraría en esta sexta película, en la que sí repetirá buena parte del nuevo reparto (los que quedan vivos, vaya). Pero Neve Campbell ha decidido desmarcarse: "Lamentablemente no haré la próxima película de Scream", confirmaba la actriz, quien también ha querido mandar un mensaje de apoyo a todos sus fans: "Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fans de Scream, os quiero. Siempre me habéis apoyado de forma increíble. Estoy eternamente agradecida a vosotros y a lo que esta franquicia me ha dado en los últimos 25 años".

El final de Scream 5 revelaba la identidad de un nuevo Ghostface, la descendencia de Sam Loomis y de paso dejaba tras de sí varias víctimas, pero Sidney no era una de ellas, pues junto con Gale terminaba sobreponiéndose a la nueva amenaza y vengando la muerte de Dewey a manos del asesino enmascarado. También veíamos al final como los caminos de ambas se volvían a separar, por lo que hasta cierto punto era lógico pensar que el camino de Scream 6 comenzase ya con el nuevo reparto: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding o Jasmin Savoy Brown, entre otros.

Además, se acaba de confirmar el esperado regreso de otro personaje mítico de la saga, Kirby, que conquistó a los fans en la cuarta entrega y que regresará encarnada de nuevo por Hayden Pannetiere. Por ponerle la nota negativa a tan buena noticia, todo apunta a que la ausencia de Campbell se deberá a un tema económico más que otra cosa, a juzgar por sus declaraciones: "Sentí que la oferta que se me presentó no se ajustaba al valor que he aportado a la franquicia". Y es una pena, porque por mucha recuela que haya, Scream nunca será lo mismo sin Sidney Prescott.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.